Arden 30 toneladas de paja y 15 de pienso en una nave de Xenética Fontao

Un incendio en una nave de Xenética Fontao dejó este viernes sin comida a los 300 toros sementales que hay en las instalaciones. El fuego se declaró sobre las tres y veinte de la tarde y fue extinguido media hora después, una vez alertados los bomberos que acudieron al lugar con cuatro camiones.

Una trabajadora que salía de la empresa y se dirigía en coche hacia la carretera de Santiago observó, a través del espejo retrovisor, cómo salía un intenso humo de la nave de logística de los toros, donde se almacena la paja y el pienso para su alimentación. Rápidamente, la mujer advirtió de lo que estaba sucediendo y se dio conocimiento a los bomberos.

El director general de Xenética Fontao, Jesús Vázquez, estima que las llamas se llevaron por delante unas 30 toneladas de paja y 15 de pienso, destinada a los toros sementales que hay en dichas instalaciones. El fuego no llegó a suponer, sin embargo, ningún peligro ni para los animales, ni tampoco para las personas.

Tampoco los daños fueron especialmente cuantiosos, según reconoce Jesús Vázquez, quien indica que, en cambio, la rápida actuación de los bomberos permitió salvar una máquina de alto valor que se encontraba en las proximidades de la nave que sufrió el incendio.

"Non houbo danos na infraestrutura da nave pero, a falta de avaliar os danos nalgunha tubería, pódese dicir que as perdas non foron moi cuantiosas porque só afectou á forraxe e ao pienso", afirma el director general de Xenética Fontao.

Se desconoce cuál pudo haber sido la causa del incendio. Sin embargo, Jesús Vázquez sospecha que el fuego pudo haberse desatado tras saltar una chispa entre metales que había entre la paja almacenada en la nave.

"Seguramente, foi algo casual. Polo medio de palla hai coitelas e arames e puido saltar algunha chispa polo contacto entre eses metais", sospecha.