El Arde Lucus vuelve a lo grande y con realidad aumentada en A Mosqueira

El Arde Lucus vuelve a lo grande este año, tras dos ediciones a medio gas debido por la pandemia, con más de 400 actos, el mayor presupuesto de su historia y eventos muy llamativos, desde los anunciados conciertos de Saor Patrol y Tanxugueiras, al espectáculo de realidad aumentada que se verá en A Mosqueira durante todo el fin de semana. La fiesta se desarrollará del 9 al 12 de junio.

La empresa lucense MBC Audiovisuales, que ya hizo el spot publicitario de la fiesta para Fitur, diseñó un espectáculo que se proyectará en una pantalla gigante en A Mosqueira y que permitirá a los ciudadanos ‘caminar’ por el Lugo de hace dos mil años. Acompañados de música y de sonido ambiental, se recrearán distintos escenarios, como castros, la muralla en construcción o las calles de Lucus Augusti. En algunos casos serán imágenes fijas y otras en movimiento y los lucenses que caminen por enfrente tendrán la sensación de estar haciéndolo por el Lugo del siglo I y hasta podrán interaccionar con algunos personajes, como un águila imperial que volará desde el adarve y se acercará a los viandantes.



La 21ª edición del Arde Lucus fue presentada este lunes por la alcaldesa, Lara Méndez; el concejal de Xuventude, Mauricio Repetto, e integrantes de varias asociaciones de recreación histórica. El objetivo este año de la fiesta, que desde el 2016 es de interés turístico nacional y que en los próximos meses optará al título de interés turístico internacional, es "recuperar todo o seu esplendor", destacó la regidora, quien agradeció la forma en que empresas y entidades privadas se han volcado con la celebración. Junto a la Xunta y la Diputación aportan 138.000 euros y el Concello pone 350.000, detalló Repetto. "Nunca tanta dotación económica houbo para recordar o pasado de Lugo e para seguir proxectando o seu futuro", afirmó Méndez.

Ese viaje dos mil años atrás no sería posible sin el trabajo de las 19 asociaciones que existen ya vinculadas al Arde Lucus, destacó la alcaldesa. Todas tendrán su espacio durante los cuatro días que durará la fiesta. Seis estarán instaladas y ofrecerán actividades en la castra del parque Rosalía de Castro y las trece restantes, en otras once ubicaciones, como el entorno del Concello, de O Vello Cárcere, el Museo Provincial y la Praza do Seminario.

Actividad del Arde Lucus. AEP

Tendrán también papel destacado en el Arde Lucus todas las asociaciones de teatro de la ciudad y habrá una programación especial para niños (cuentos, talleres, teatro...) en cuatro plazas: Maior, Santo Domingo, Ferrol y A Soidade. Se recuperarán también actividades muy exitosas, como la bacanal, el circo (las entradas, a 3 euros, estarán en www.entradaslugo.com), el desfile de colegios y la carrera de romanos y castrexos (hay que inscribirse en www.formulario.xuventudelugo.gal) . Y para hacer más comprensible al público lo que está viendo, el programa incluye una explicación de los eventos principales, como la llegada de las tropas, las escaramuzas con los castrexos y la paz.

8.000 metros de tela para niños de 19 colegios que podrán ver el circo sin pagar

Cumplidas dos décadas, empieza a ser necesario ir pensando en el relevo de los cientos de lucenses que, sobre todo a través de las asociaciones, sostienen la fiesta actualmente, por eso el Concello decidió este año volcarse con los niños.

La administración repartió 8.000 metros de tela entre los escolares de los colegios de la ciudad y sus familias, quienes el domingo protagonizarán el que seguramente será uno de los actos más multitudinarios de todo el fin de semana: el desfile infantil por la ciudad. Se espera la participación de unos 3.000 niños y sus familias.

Los colegios también recibirán entradas para que los escolares puedan acceder gratis a la sesión de circo, "para que los más pequeños empiecen a querer esta fiesta", explicó el concejal de Xuventude.

El año pasado, el Arde Lucus tuvo que hacerse en gran parte en streaming, debido a la situación sanitaria, y el Concello quiso aprovechar las circunstancias para trabajar especialmente el enfoque internacional de la fiesta. El mural de Julio César que Diego As hizo en una fachada de la Ronda da Muralla, que acabó recibiendo el premio al mejor grafiti del mundo, ayudó mucho a promocionar la ciudad y una fiesta que este año el Concello quiere que vuelva a vivirse de lleno en la calle.

Entre las actividades que han diseñado las asociaciones y las programadas por el Concello, como el teatro y la realidad aumentada, serán en total unos 400 actos, repartidos en los cuatro días de celebración.

Completarán el programa el espacio de artesanía que habrá en la Praza da Constitución, con foja, madera y telar, entre otras artes, el mercado de la Praza Maior y las bodas y bautizos romanos y celtas, en distintas ubicaciones.

Saor Patrol y Tanxugueiras en Santa María

El Arde Lucus incorpora este año conciertos, de dos grupos con mucho tirón: los escoceses Saor Patrol, en la medianoche del sábado, y las festivaleras de moda, Tanxugueiras, el domingo a las nueve y media de la noche. Ambos serán en la Praza de Santa María y gratis.



Las asociaciones que llenan de actividad el Arde Lucus son Civitas Lucensis, Clan de Breogán, Lugdunum, Salesiani, Terra Copora y Tir Na N’og en la castra del parque Rosalía de Castro.



Mercenarios Galaicos estarán en Horta do Seminario; Lucus Equites, en el patio del angituo Seminario; Trrbas Galaicas, en Cantiño Nemesio Cobreros; Senatus y Pax Romana, en A Constitución; Ara Roma y Lucus Icenas, detrás del Concello; Cohors III Lucensis y Vestales, en la Praza Maior; Asamblearias, en el jardín del Museo Provincial; Kertix, en Pío XII; Guardia Pretoriana, en San Marcos, y Caetra Lucensium ,detrás del cuartel de San Fernando.