O Arde Lucus terá moeda castrexa oficial por terceiro ano consecutivo

A Concelleira de Cultura en funcións, Carmen Basadre, e a presidenta da Asociación Mercenarios Galaicos, Cristina Gómez, xunto a outros membros do colectivo de recreación histórica, presentaron este martes, no patio do Vello Cárcere, a moeda castrexa oficial do Arde Lucus, coa que contará a festa por terceiro ano consecutivo.

Basadre amosou a súa satisfacción porque o Arde Lucus conte con dúas moedas oficiais e tivo palabras de agradecemento para o traballo que desenvolve a Asociación Mercenarios Galaicos, xunto ao resto das asociacións luguesas.

A moeda castrexa desta edición é unha recreación dunha moeda ibérica, concretamente un as de Ceca Bolskan (Huesca), fundido en bronce, datado entre os anos 150 e 101 antes de Cristo.

No anverso da moeda, aparece un busto masculino mirando á dereita, así como o signo ibérico "Bo", que representa o inico e finai do nome da Ceca (Bolskan). O busto aparece barbado e con torques, sendo, probablemento, a representación do heroe fundador da cidade.

No reverso da moeda aparece un xinete con lanza á dereita e a inscrición Amhais'19. O cabalo pousa as patas traseiras sobre a liña da lenda e as dianteiras aparecen levantadas. A representación deste tipo de xinete relaciónase coas meodas acuñadas en Sicilia polos Mamertinos e que foron traídas á Península Ibérica polos Mercenarios Íberos e Celtíberos enviados ás guerras púnicas onde aprenderon a técnica do combate con lanza e cabalo.

Mercenarios Galaicos vai poñer a venda unha tirada dunhas 3.000 moedas, cunha medidas de 25mm de diámetro e 2 mm de grosor, que se poderán adquirir en distintos comercios da cidade por un prezo de dous euros, así como no seu propio campamento, na Praza Horta do Seminario, ao longo dos festexos.

