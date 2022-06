Un Arde Lucus que repartió suerte

Un total de 33 lucenses recibieron ayer los premios del sorteo Avivando la Llama, organizado por El Progreso y el Concello en la última edición del Arde Lucus y en el que participaron también —como patrocinadores— las firmas Torre de Núñez, Vía Romana, Caixa Rural y As Termas.

A la entrega, asistieron Mauricio Repetto, concejal de juventud; Inés Suárez de Lago, directora de Marketing de Torre de Núñez; José Manuel López, director comercial de Caixa Rural; Esteban Patiño, director de As Termas, y el director Comercial y de Marketing de El Progreso, José María Álvarez Vilabrille, y el responsable de Publicidad del diario, Luis Barrio.

Para entrar en el sorteo, era necesario hacerse una foto en el fotomatón instalado por este periódico en una carpa en la Rúa da Raíña, con los atuendos de romano o castrexo del Arde Lucus.De paso que se llevaban la foto de recuerdo y se colgaban en el periódico digital, los participantes se codeaban con el azar en un sorteo que incluía, como premios, diez tarjetas regalo por valor de 100 euros para comprar en comercios de Lugo, diez cajas de vino de la Ribeira Sacra, diez lotes de embutidos, dos jamones y una noche en un hotel Eurostar con desayuno incluido.

Ganadores

Los ganadores de la tarjeta de 100 euros, para compras en el comercio local, resultaron ser: Asun Yáñez Dablanca, Beatriz Díaz Fernández, Xesús Torres Rodríguez, Eva Morandeira, Sabela Thais Sanjurjo Varela, María Lombardero Martínez, María Cristina López Abeleda, María Jesús Palacios Pool, Gerardo Alvariño Varela y Manuel Gutiérrez Gómez.

Los afortunados con la caja de botellas de vino fueron: Patricia Riveras Fernández, Belén Pérez Mourelos, Josefa Castedo Sánchez, Nieves Álvarez Llano, Isabel Rejes Canoura, Dolores Roca Montenegro, Alexandra Guerrero Veiga, Alejandra Abuin, Cancela y Beatriz y María Álvarez López.

Se llevaron un lote de embutidos: María Mercedes Riveiro Díaz, Deisy Pola Campo Sánchez, Edwin Jaramillo, Rodolfo Rodríguez Campo, Manuel Amado Fernández, Amparo García Cordero, Iria Marín Melle, Mónica Santos García, María Cristina Tello López y Pilar Santiso Gómez.

Las ganadoras del jamón fueron Silvia Iglesia Castiñeira y María del Pilar Redondo Arias.

Reacciones

Algunos de los agraciados que recogieron los regalos fueron niños. Ese fue el caso de Pablo Cillero Riveiro, de 10 años, que se llevó un lote de embutidos. «Me hizo mucha ilusión participar porque, al fin y al cabo, te llevas algo gratis. Iba de romano y lo pasé muy bien en la fiesta. Esta noche [por ayer] vamos a probar los embutidos», dijo.

Nieves Álvarez se hizo con una caja de botellas de vino. Hace años que participa en el Arde Lucus vestida de patricia romana. «Empecei co grupo de pais do colexio dos Salesianos e agora que meus fillos xa teñen 20 anos sigo vestíndome igual polo Arde Lucus. Non contaba con recibir este premio. O caso é que non bebemos viño pero probarémolo na próxima festa», afirmó esta mujer.

María Lombardero acudió a por el bono de 100 euros con sus dos hijos. Este año fue la primera vez que salió toda la familia vestida.

«Fuimos de romanos los cuatro y decidí participar en el sorteo porque estamos suscritos al periódico. Los 100 euros irán para los libros de mi hija, que empieza el cole en septiembre. La verdad es que trabajé bastante con la caracterización. Incluso le puse una trenza postiza a mi hija. Es mucho trabajo, pero disfruto. Me encanta reciclar y hacer mi propia ropa», apunta.

Pilar Redondo es de las que nunca dejan de participar en los sorteos por si algún día le toca algo. Y así hizo también con el sorteo Avivando la Llama.

«Recorté los cupones de participación y me presenté con los papelitos en la carpa de El Progreso. Cuando me llamaron diciéndome que me había tocado un jamón, me llevé una gran alegría», comenta la afortunada.