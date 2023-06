Arde Lucus pone su colofón a una edición tan inolvidable como sofocante

Un Arde Lucus 2023 tan memorable como sofocante por el calor llega a su recta final en un domingo que vuelve estar repleto de actividades.

Por la mañana fue el turno para el desfile de los colegios y por la tarde queda la traca final: con los últimos desfiles y actividades antes del cierre con el concierto de Fillas de Cassandra en la Praza de Santa María.

🧝🏼‍♀️Vodas Celtas en 📍Porta Miñá 💍🍃



Todavía podedes aproveitar a oportunidade de facer o rito do casamento seguindo as tradicións celtas 🌾💍 ata as 20:30 en 📍Porta Miñá! 💚#ArdeLucus #ArdeLvcvs2023 #BodaCelta #Matrimonio pic.twitter.com/KULFTzEhH9