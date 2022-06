El Arde Lucus: una fiesta sin fronteras

Las tradiciones están marcadas por recuerdos familiares. La memoria puede fallar. Los sentimientos, nunca. Reservan un espacio único para los seres queridos que, en muchas ocasiones, marcan el camino a seguir por sus descendientes. Este es el caso de Rocío Zúñiga, quien acompañada de once miembros más de su familia, que viven repartidos entre la capital lucense y Madrid, regresan todos los años a la fiesta protagonizada por romanos y castrexos.

Su madre, natural del barrio de A Chanca, celebraba todos los años el Carnaval en su casa madrileña. Todos se disfrazaban y vivían esta celebración como un gallego más, cuenta la propia Rocío Zúñiga.

Por ello, cada ocasión en que se caracterizan para disfrutar del Arde Lucus, lo hacen como homenaje a su progenitora, que les transmitió en el ADN lucense hasta la última gota de su sangre.

"Lo hacemos por ella, por mi madre, para recordarla", matiza. Esta es la quinta edición en la que se reúnen al lado de la muralla para vivir en primera persona la fiesta histórica. Califican el Arde Lucus como una fiesta "maravillosa. Ves a familias enteras caracterizadas y disfrutando de la comida, el ambiente y la música", aunque también señala que debería promocionarse más allá de Os Ancares, porque se conoce muy poco sobre ella. Explica que es la única muralla romana del mundo cuyo perímetro permanece intacto.

Así las cosas, Rocío Zúñiga comenta que esta fiesta es especial por la aportación, tanto de la gente de Lugo, como de los turistas y visitantes que traspasan las puertas de la muralla para descubrir una celebración única.

MADRILUCUS. En esta edición, los "madrilucus", como se autodenomina esta familia lucense-madrileña, se caracterizaron de castrexos, con una original vestimenta donde destaca un trisquel rojo elaborado a mano con las estrellas que adornan el escudo de la Comunidad de Madrid en tonos amarillos, narra Rocío Zúñiga, mientras explica las bondades del albariño y el licor de hierbas, a los pies de la estatua erigida en honor a los fundadores de la ciudad.

A pocos metros de allí, Antonio Sampedro se inmortaliza junto a los suyos bajo los pilares de una domus romana. Es su primera experiencia en esta celebración. "No me esperaba una fiesta tan grande en la calle. La novia de mi hijo es de cerca de Lugo, y nos habló muy bien de esta fiesta", comenta este granadino. "Vimos imágenes de otras ediciones por internet, y nos animamos a venir", después de sorprenderse por "el templo de las Vestales, que me ha llamado mucho la atención", dice.

Desde Pontevedra se acercó a conocer el Arde Lucus Teresa Acuña, quien apura un trozo de bizcocho romano junto al campamento de la Cohors III Lucensium. "Nunca había estado en el Arde Lucus. Me habían hablado muy bien de ella, y tenía ganas de venir, pero no podíamos por las restricciones sanitarias. Ahora que puedo comprobar como es la fiesta, es para repetir durante muchos más años", añade. "No me esperaba una fiesta con tanta gente".

La relevancia de esta celebración también llegó hasta Gijón. Eloy García "no conocía el Arde Lucus, pero me animé a venir porque unos amigos de Lugo nos invitaron, y no me lo pensé", comenta. "Es una experiencia impresionante, no me la esperaba así, tan callejero y con tanta animación. Deberían promocionarla más".

Encuesta. ¿Qué opinión le merece el Arde Lucus?

Antonio Sampedro. Visitante de Granada

"Es la primera vez que vengo al Arde Lucus. No me esperaba una fiesta tan grande en la calle. La novia de mi hijo es de cerca de la ciudad y nos habló muy bien de esta fiesta en Lugo. Así que vimos imágenes de otras ediciones por internet y nos animamos a venir. El templo de las Vestales me llamó mucho la atención".

Teresa Acuña. Visitante de Pontevedra

"Nunca había estado en el Arde Lucus. Me habían hablado muy bien de ella y tenía ganas de venir, pero no podíamos por las restricciones sanitarias. Ahora que puedo comprobar como es la fiesta y es para repetir durante muchos más años. La verdad es que no me esperaba una fiesta con tanta gente".

Eloy García. Visitante de Gijón

"No conocía el Arde Lucus personalmente, pero me animé a venir porque unos amigos de Lugo nos invitaron, y no me lo pensé. Es una experiencia impresionante, no me lo esperaba así, tan callejero, con tanta gente y animación y música por todos lados. Deberían promocionar más la fiesta, vale realmente la pena venir".