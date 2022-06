Calles llenas, terrazas llenas, campamentos llenos, actividades llenas en los últimos tres días dejaron ayer un balance rotundamente positivo de la vigésimo primera edición del Arde Lucus, evento que la regidora vio "esplendoroso" y el presidente de los hosteleros, como ajeno a la inflación.

"Foi un éxito rotundo. Unha edición que chegou como a máis agardada dos últimos anos e que marcha deixándonos un gran sabor de boca, como revulsivo económico, como dinamizadora da cidade en todos os sentidos", aseguró Lara Méndez.

Por su parte, Cheché Real cree se trató de una fiesta "estupenda", que consolidó la tendencia "creciente" en el consumo realizado en la hostelería lucense iniciada en Semana Santa. "Todos pensamos que coa subida dos carburantes, da cesta da compra, notaríase un baixón. Sería lóxico que o houbera, pero pasa todo o contrario. A xente estase movendo, saíndo a comer, a coñecer outros sitios... Esto é un fenómeno a nivel Galicia e no Arde Lucus viuse", apunta.

Coinciden en que esta edición puede suponer un espaldarazo clave para la declaración de la fiesta como de interés internacional, lo que permitiría a esta cita contar con aún más visitantes extranjeros y ser promovida por otros circuitos turísticos. "O 2022 será un punto de inflexión para o Arde Lucus e para conseguir o distintivo, un obxectivo para o que levamos moito tempo traballando tanto en edicións anteriores", recordó Méndez.

Tanto para ella como para Real, no cabe duda de que se volvió ya a los niveles prepandémicos. Los participantes en la fiesta querían normalidad tras dos años de restricciones e hicieron todo lo posible porque el Arde Lucus fuera como el del 2019 y anteriores. "O meu balance é altamente positivo e cunha consolidación absoluta postcovid da festa", destacó Real.

REFERENTE. "Foron catro días de gran ambientación nas rúas, que nos deixan a imaxe de miles de lucenses e visitantes gozando do patrimonio material e inmaterial de Lugo, a imaxe de establecementos comerciais e hostaleiros cheos, de novo, de actividade, con múltiples escenas de confraternización que logo de dous anos de crise sanitaria se recuperaron nas mellores condicións posibles, de xeito seguro e ordenado, converténdonos durante o fin de semana nun referente festivo, exemplo de convivencia", dijo Méndez.

No es la percepción, sin embargo, de algunas asociaciones de recreación histórica. Para Iván Rouco, de la Guardia Pretoriana, la fiesta va "mejorando poco a poco", pero la afluencia aún dista de ser como la de antes de la pandemia.

Lo que sí percibe que ha aumentado en esta edición es la participación de los integrantes de las asociaciones, que, a su juicio, se han volcado con la fiesta. También ellos aspiraban a la normalidad y han hecho lo posible por contribuir a que fuese la tónica general. Igualmente alaba la implicación del Ayuntamiento. "La colaboración ha sido buena, pedías algo y siempre han hecho lo posible por ayudar", explica.

Para acabar de dar el empujón que permitirá a la cita regresar a los niveles precovid, propone incorporar al programa un evento "nuevo y distinto", algo que no se haya hecho en otros años y que sirva de incentivo tanto para los lucenses que ya han acudido, y varias veces, a muchos de los espectáculos y actividades que se organizan cada año, como para los visitantes que quieren repetir y probar algo diferente.

Miguel Alvelo, de la Cohors III Lucensium, coincide en que "todavía no se alcanzó la afluencia de gente que había antes de la pandemia", pese a lo que cree que ha sido una gran edición. También destaca la participación de los socios de colectivos de recreación histórica. Si siempre se entregan, este año más. Ha visto menos gente caracterizada que otros años, pero a cambio muchísimo interés por las actividades del programa y no solo las festivas. "Pusimos la tienda de la cirugía y medicina militar romana y la gente se asombraba con todo. Recibimos muchísimas visitas y preguntas de todo tipo, de público en general, asociaciones y colegios. Por supuesto, el Arde Lucus siempre tiene una parte lúdica, pero la gente está realmente muy interesada por el pasado romano", explica.

BENEFICIOS. Que la implicación de las asociaciones es clave para que la fiesta cuaje y mejore es indiscutible. "Gustaríame agradecerlle aos colectivos de recreación histórica a súa participación, todo o que están facendo pola festa, ese traballo ímprobo, do que, ao fin e ao cabo, os hostaleiros e traballadores do sector turístico somos os primeiros beneficiados", apuntó Cheché Real.

La Asociación Provincial de Hostalería de Lugo informó de que la ocupación en los establecimientos del centro de la ciudad llegó al 75% durante el viernes y alcanzó el 95% el sábado. El promedio del fin de semana rondó así el 85%.

También explicó que algunos establecimientos colgaron el cartel de completo y los alojamientos de las zonas limítrofes de la ciudad también vieron incrementada su ocupación gracias al evento.

Desde el Concello, la lectura es similar. "A verdade é que isto é unha inxección económica para a cidade a todos os niveis, tanto para a hostalaría, onde a ocupación rondou o 100% durante a fin de semana non só na capital senón tamén en localidades limítrofes, sendo o primeiro sector máis beneficiado, pero tamén redundou moi positivamente no comercio local e no resto de establecementos", aseguró Lara Méndez.

En el lado castrexo también se percibió una gran implicación y ganas de disfrutar por parte de los asistentes. "Ha sido mucho trabajo pero estamos muy contentos, aseguró Raquel Pillado. Coincide con sus compañeros romanos en que, efectivamente, vio menos gente caracterizada que en ediciones pasadas, pero sí cree que la asistencia fue similar a los años prepandémicos. "La gente disfrutó mucho en el campamento, gustaron las actividades", explicó.

TIEMPO. Montse Mourelos, de Salesiani Lucus Augusti, también cree que se ha vuelto a cierta normalidad, de forma que la afluencia es similar a la de otros años antes de la irrupción del covid. También percibe, año tras año, más interés por participar en las actividades y más implicación por parte los lucenses. "Lo único que puede perjudicar realmente la fiesta es lo único que no podemos cambiar: el tiempo", dice y admite que este año ayudó.

Cerrada la vigésimo primera edición, el Concello también quiso agradecer la labor de las asociaciones por su labor "intenso e rigoroso" y la actitud de los asistentes "polo seu comportamento exemplar, posto que o civismo foi a nota predominante durante todos estes días".