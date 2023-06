La ciudad puede contar este año con un junio entre los mejores para el negocio de la hostelería y los hoteles. Conseguir una habitación para el fin del semana del 23, 24 y 25 es ya muy difícil. O al menos a un precio asequible. Tampoco es sencillo en las localidades que rodean a la capital, donde hay grupos que han alquilado casas rurales completas y chalés de alquiler ocasional. El efecto habitual del Arde Lucus, sin embargo, se ha mitigado más este año, a juicio de los hosteleros, por la coincidencia con el San Xoán, que le restará afluencia.

Para compensarlo, y de paso asegurar el lleno total, los negocios cuentan con los sucesivos campeonatos nacionales, internacionales y gallegos de billar pool bola ocho, que se prolongarán entre el 19 de julio y el 2 de julio y que traerán al Pazo de Feiras a la élite mundial de este deporte.

De hecho, sus organizadores bloquearon hace tres meses más de 300 habitaciones en siete de los principales hoteles lucenses, para alojamiento de los competidores y de los equipos de producción. Varios de ellos no solo mantuvieron el bloqueo, sino que ampliaron tanto las fechas como las habitaciones reservadas. La clave, según los propios hoteleros, fue asegurarse un negocio estable de casi quince días en lugar de apostar por un lleno seguro y a mejores precios en el Arde Lucus, pero solo para tres días.

Ana Gómez es la directora del hotel Mercure, que ha optado por convertirse en una de las sedes no oficiosas de los torneos de billar. "La demanda", explica, "está siendo la misma que otros años, hay fines de semana, como el del Arde Lucus, para el que ya tenemos lleno. Pero se nota que no hay tanta gente como otros años, seguramente por efecto del San Xoán". En cambio, "se nota mucho lo del billar, bloquearon muchas habitaciones. Nosotros estamos prácticamente llenos entre el día 19 y el 2; son todo jugadores internacionales".

Los precios de las habitaciones, evidentemente, también son más altos, pero sin llegar a los que se alcanzan en el fin de semana del Arde Lucus. Aún se puede conseguir alguna, pero difícilmente por menos de 150 euros la noche una individual. Una presencia constante de clientes que, además, potencia su negocio de restaurante: "Tenemos muchísimas reservas para comidas y cenas, tanto de residentes como de no alojados", asegura Ana Gómez.

La opinión la comparte Alejandra Villanueva, directora del Gran Hotel, que espera colgar el cartel de lleno y con habitaciones gestionadas "a muy buen precio". "Cada ciertos años", prosigue, "el Arde Lucus coincide con el San Xoán, y eso se nota. Este año no lo vamos a notar por el billar". Aún quedan, afirma, algunas habitaciones para el fin de semana del 25, pero cree que durarán poco. Además, resalta que los clientes del billar son muy diferentes a los de la fiesta de recreación histórica: son personas que vienen a competir, con horarios y, muchos, en grupos.

A varias decenas de esos grupos ha tenido que decir que no José Manuel Belén, director del Méndez Núñez y de los apartamentos Cidade de Lugo: "El billar está moviendo mucha gente, los hoteles estamos bastante saturados". Él fue de los que no bloqueó habitaciones para el billar, pese a lo que tiene lleno para el Arde Lucus y alrededor del 80% para el resto de los días. Sabe que acabará llenando.

Carlos Iglesias es el organizador de las competiciones que convertirán Lugo entre el 12 junio y el 2 de julio en el epicentro mundial de billar pool bola ocho, una de las modalidades más populares. Cuando los patrocinadores decidieron apostar por Lugo, comenzó a bloquear habitaciones de hotel al comprobar que las fechas coincidían con el Arde Lucus. "Era nuestro gran temor", reconoce, "y así hubiera sido en circunstancias normales. Pero me da que no ha sido así por el San Xoán. Ceo que sin billar la ocupación en Lugo no hubiera sido muy alta".

Un dato que permite a Iglesias hacer esta reflexión es que varios de los hoteles con los obtuvieron el compromiso de reserva de habitaciones hasta el 3 de mayo, "nos llamaron y nos dijeron que nos ampliaban sin problema hasta junio. Además, los hosteleros han visto que tener negocio quince días es mejor que solo un fin de semana aunque sea con habitaciones más caras, y nos han hecho bastante buenas ofertas".

Caso aparte, explica Iglesias, es el fin de semana del Arde Lucus, no solo por el lleno casi total, sino por lo precios, un aspecto que ha provocado que su organización recurra a hoteles y casas de turismo rural completas en Rábade, Castroverde, en O Corgo y otros lugares próximos. "Esto es billar. Vale que hay unas decenas de ellos que ganan cientos de miles de dólares, pero la mayoría no: tienen que estar aquí seis días, comer, cenar pagar los billetes de avión... no son jugadores de golf".

Carlos Iglesias pone ejemplos de las facilidades que han recibido por parte de los hosteleros de la capital, desde tarifas planas de habitaciones a descuentos notables que solo se incrementan en el fin de semana del Arde Lucus.

Así, uno de los hoteles estableció para la gente del billar una tarifa de 88 euros la habitación individual y 99 la doble durante todos los días, incluido el fin de semana del 25. En otro caso, la habitación individual es de 71 euros y la doble de 91, salvo los días 21, 22, 23 y 24, cuando suben a 95 y a 151, respectivamente. Se trata de hoteles, en ambos casos de cuatro estrellas.

Hay que tener en cuenta que todas estas plazas reservadas son solo para jugadores y organización, sin contar aficionados.