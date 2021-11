El Arde Lucus 2022 ya tiene fecha: del 9 al 12 de junio

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunció este sábado las fechas del próximo Arde Lucus, que se celebrará del 9 al 12 de junio de 2022.

Las tropas romanas atravesaron el puente sobre el río Miño para tomar la ciudad en una entrada simbólica que, junto a la ofrenda a los dioses, sirvió para presentar la fiesta de recreación histórica a periodistas internacionales de diez países y tres continentes.

Méndez destacó el "enorme valor" del Arde Lucus para divulgar el patrimonio de la ciudad. La alcaldesa presidió la ofrenda a los dioses en las termas romanas y anunció que "Lugo recuperará o esplendor desta festa despois de dous anos a medio gas pola pandemia do 9 a 12 de xuño do vindeiro ano, no que se está a traballar xa para que sexa especial e teña a maior relevancia internacional posible".

Para calentar motores, la concejalía que dirige Mauricio Repetto organizó este fin de semana una jornada de convivencia entre 19 colectivos de recreación histórica y periodistas de los medios Le Petit Jornal, Voyage Magazin, Diva, Jenata Dnes, Agencia nacional italiana de noticias (Ansa), Agencia XINHU, Cadena Rasa, Televisión Mexiquense, Radio, Cadena 3 Arxentina, Radio e TV3 e Touristica International. Preceden de Francia, Italia, América Latina, China, Uruguai, Arxentina, Brasil, México, Bulgaria e Canadá. Ante ellos, Méndez recordó que el Arde Lucus está declarada Festa de Interese Turístico Galego e Nacional.

Los periodistas internacionales disfrutaron este sábado de la entrada de las legiones por el puente romano, la bendición de los estandartes castrexos y romanos y de un desfile por la muralla de las asociaciones de recreación histórica. El domingo, los profesionales visitarán el Museo Provincial, el Museo San Roque y el Museo Catedralicio.