Archivan la pieza de la operación Pulpo sobre gastos sociales para funcionarios

El juzgado de instrucción número 2 ha archivado la pieza de la operación Pulpo referida a los gastos sociales de los trabajadores de la Diputación. Esta analizaba, en concreto, el abono de facturas médicas, de comidas o de viajes al personal de la administración provincial o a sus familiares que se consideraron injustificadas o exageradas. Estaban investigados el expresidente de la Diputación José Ramón Gómez Besteiro, el exsecretario provincial José Antonio Mourelle Cillero, la exjefa de Comunicación Leticia Villar, la entonces interventora Rosa Abelleira y el jefe de Relaciones Institucionais, Juan Carlos Fernández Pulpeiro.

La operación Pulpo es fruto de una investigación abierta por la Fiscalía en 2013 por un presunto caso de acoso laboral por parte del jefe de la unidad de Protocolo hacia varias trabajadoras pero acabó derivando en diversas piezas a medida que fue avanzando. Una de ellas se refiere a prestaciones sociales y gastos médicos pagados entre los años 2003 y 2015, que rondarían los 400.000 euros en total y que la jueza Pilar de Lara, instructora del sumario de la Pulpo estimó de dudosa legalidad.

Entre ellos se incluían facturas para las comidas de Santa Rita, patrona de los funcionarios, y de las pulpadas de San Froilán. Por ejemplo, en 2009 el mismo restaurante sirvió las dos y recibió 54.233 euros. En el período analizado los distintos gobiernos provinciales gastaron allí 193.660 euros.

Para sufragar tratamientos de medicina alternativa, de homeopatía y dentales para su hijo, la Diputación dio en 2007 una ayuda de 6.190 euros a una auxiliar de Enfermería. Una abogada recibió 5.567 en 2006 para sus gafas, tratamientos dentales y una férula para su hija.

Se estima que todos los gastos médicos, asistencia farmacéutica o privilegios como las ayudas por nupcialidad, natalidad o jubilación están justificados porque figuran dentro del acuerdo marco único para el personal de la Diputación su convenio colectivo.

Quedan abiertas dos piezas de esta operación: la de un presunto acosa laboral y la de pagos irregulares con anticipos de caja fija

Se duda de la justificación de los gastos de festividades y de viajes, sin embargo, porque no parece que encajasen en ese convenio, Entre otras, se pagaron facturas de 23.000 euros por viajes a Eurodisney y, en 2003, se abonaron otras por más de 42.000 euros por el viaje a Argentina de un sindicalista. Tras analizarlos, la jueza Sandra Piñeiro acuerda el sobreseimiento de la causa porque no ve que los gastos tengan encaje penal,al no justificarse que se hayan perpetrado delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

De todas las piezas que conforman la operación Pulpo y después del reciente sobreseimiento de la causa sobre gastos sociales quedan abiertas dos. Una de ellas es la original, la que dio pie a la operación y en la que se acusa al jefe de Relaciones Institucionais de 'mobbing' contra varias trabajadoras.

La segunda es la que se refiere al uso indebido de fondos de los llamados anticipos de caja fija para pagar gastos del programa Km0, emitiendo facturas por importe superior a los gastos reales.