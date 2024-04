El árbol que el viento no logra vencer

Procedencia: Reino Unido

Profesión: Profesora

Tiempo en Lugo: 11 años

Cuando pasa por la Rúa Castelao Anne Nikitik mira hacia arriba. Hay en una casa de la parte alta de la calle una pensión en la que durmió dos noches de un fin de semana. Era 1985, ella tenía 20 años y estaba de viaje por Galicia. Acababa de llegar a Madrid desde el sur de Inglaterra, donde se crió tras haber nacido en Newcastle, en el norte del país inglés.

Esta profesora de primaria en O Corgo se acerca a la jubilación tratando de atrapar ese recuerdo, pero también de cuidar la memoria de su familia materna, originaria de las islas Hébridas en Escocia, y de reconstruir la biografía paterna. Para eso estudia ruso. Era uno de los tres idiomas de su padre, junto con el polaco y el inglés. "Él siguió leyendo en ruso cuando vivía en el Reino Unido, pero no tenía con quien hablarlo".

"Mi padre decía que era de aquella parte de Europa porque le tocó cambiar de fronteras constantemente. Nació en 1910 en el Imperio Ruso de los zares. Su familia tuvo que evacuarse cuando empezó la Revolución de 1917. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial pasaron a ser de Polonia y después de la Segunda pasó a ser la Unión Soviética, en un territorio que acabaría siendo Bielorrusia. En 1945 estaba en Varsovia y ya era médico. Se había alistado al Ejército polaco, que colaboró con los aliados. Le ofrecieron una nueva vida en el sur de Inglaterra y allí conoció a mi madre".

La madre era escocesa, de la isla de Barra, en el archipiélago de Hébridas; donde conservan dos casas. Es un lugar en el que el viento sopla con tanta fuerza y constancia que los árboles nunca llegan a ponerse de pie. Hubo un tiempo en que todo el contacto con la isla mayor, Gran Bretaña, se hacía mediante barcos de pesca. Llevaban víveres a Barra en travesías de nueve horas. El abuelo de Anne, médico como su yerno, fue uno de los promotores del aeropuerto de la isla. Le preocupaba la evacuación de los enfermos. Solamente funcionaba cuando bajaba la marea. Estaba en la playa.

Anne regresa un par de veces al año a su isla de origen. Visita a sus hermanas en Edimburgo y viaja a las Hébridas. Hay un ferry casi a diario. "En verano no hay problema, pero en Navidades dependemos de las galernas".

Vuelve a las casas de su estirpe como volvía a la casa de su marido, el ya fallecido José Vázquez Cereijo, en la Praza Maior cuando vivían en Madrid. Visitaban Lugo muchos fines de semana, hasta que se establecieron en la ciudad. "Las grandes ciudades te ofrecen muchas cosas, pero llegas a cierta edad y no lo aprovechas".

España pasó de ser un país anodino del sur de Europa a un lugar sugerente gracias a la profesora que les habló de Lorca, Galdós y Ana María Matute en el último curso del bachillerato. Con ese aliento estudió Filología Hispánica en Escocia, una carrera a la que seguirían Magisterio y Terapia Ocupacional. En tercero de Filología hizo una estancia de nueve meses en Buenos Aires, donde aprendió a hablar español con una dicción lunfarda impecable.

Al acabar sus estudios de maestra decidió probar suerte en la España de Lorca y Galdós. Consiguió un trabajo como profesora de Inglés en Madrid. "Lo que me sorprendió de los españoles es que te cuentan muchas cosas sobre sí mismos en cuanto los conoces".

Conocería a su futuro marido en 1986, pero su relación no empezaría hasta 1993. Eran una pareja de tres: ella, José y Lugo. "Había estado un fin de semana solamente, pero antes de venir regularmente sentía que ya conocía Lugo porque él hablaba constantemente de Lugo". Ahora, cuando pasea por la ciudad intenta ubicar la pensión de la primera vez y "respira Historia".

Para su marido "Lugo era muy importante". En el año 2011 decidieron trasladarse porque él se había jubilado. "Conseguí un trabajo en O Cádavo, donde estuve ocho años, y ahora llevo tres en O Corgo", indica.

Ya no se va a ir. "Tengo mi casa y la fundación de mi marido, Vac-An, que es una responsabilidad y supone muchos retos. No me lo planteo. Podría trasladarme a Edimburgo, junto a mis hermana; pero sería volver a empezar".

El deporte y la vida social la mantienen alerta. "Estoy en Muller en Forma, en la que corremos, andamos y nadamos. Ando también metida en la asociación Vestales Lucus Augusti, para participar del Arde Lucus, desde 2014".

El trabajo y sus aficiones ocupan casi todo su tiempo. El resto lo dedica a sentarse en el salón para "ver pasar las estaciones" por la Praza Maior. Cuando llueve, descubre la cortina de nubes cubriendo la plaza y se acuerda de las Hébridas.