Un árbol con buena sombra

Procedencia: Rumanía

Profesión: Mecánico

Tiempo en Lugo: 20 años

Los primeros habitantes de un sitio decidían instalarse en un lugar usando como criterio los árboles y el auga. Teodor Moga se bajó en el Torre de Núñez del autobús que lo traía desde Rumanía. "Me puse a la sombra de un carballo que había fuera y me pareció que estaría bien".

Tiempo después llevaría el mantenimiento del hotel, los jardines y del carballo que le había proporcionado la seguridad de que había acertado con su decisión de emigrar desde Cluj Napoca, la ciudad de Transilvania en la que vio un reportaje que cambio su vida hace 20 años, a los 34.

"Vi en la televisión que seleccionaban cortadores de madera para España. Hice la prueba de corte y manejo de madera. Vinimos 84. Yo ya tenía un hijo de 10 años. Veía que Europa avanzaba y Rumanía, no". Se trajo a su mujer y niño al año siguiente de estar en Lugo. El pequeño ha dejado de serlo y es programador informático.

"Cuando entramos por el Cantábrico de camino a Galicia, me gustó porque veía mucha variedad de árboles. Si hay un carballo de doscientos años es que había riqueza hace 200 años. Si hay carballo y castaño, una tierra es buena. Necesitan un clima apropiado y tierra rica".

Cuando se bajó del bus en Nadela, valoró la consistencia de un árbol y decidió quedarse. "Galicia es parecida a mi región, Transilvania. Galicia es más lluviosa y Transilvania, más de nieve. Son dos buenos sitios".

Teodor confía en los árboles porque los conoce de toda la vida. En su país se formó como técnico de Selvicultura y Explotaciones Forestales. Entre la formación y la etapa militar aprendió de cabañas, de llevar personal, de manejar herramientas, maquinaria, de mapas, de cocina, de saber hacer fuego, de primeros auxilios... es complicado. "Había aprendido a andar en tractor con 16 años".

Fue guardabosques y encargado de maquinaria forestal durante 10 años en Rumanía. Estuvo entre árboles incluso en el servicio militar, que duró 16 meses.

"Me tocó de vigilante de fronteras en la parte del norte, en la frontera con Ucrania. Hacía ocho horas de patrulla con frío de hasta 20 grados bajos cero. Iba andando, fuese de día o de noche", recuerda. Estaba en una fuerza especial, en un puesto que él define como "centinela francotirador". "No podía verte nadie. Los compañeros sabían que estaba, pero tampoco ellos podían verme".

Como Ucrania aún era parte de la Unión Soviética non había problema en el cruce de fronteras. Había animales salvajes, algunos osos; pero eran pocos porque estaban cerca de una ciudad. "Un compañero se encontró con uno que empezó a correrle detrás y tuvo que matarlo".

La fauna más molesta eran los furtivos. Pescaban con mallas, pero sin permiso, en un río fronterizo. Teodor tenía que identificarlos y retenerlos hasta que, tres o cuatro horas más tarde, aparecía una patrulla que se los llevaba.

Durante la Navidad de 1989 la dictadura comunista de Nicolae Ceacescu se tambaleó hasta caer. "No temía una invasión rusa, pero sí una guerra civil. Los oficiales no obedecían las órdenes. Había mucha población armada. En mi ciudad un capitán tomó el mando para que los soldados no se matasen entre ellos".

Entre As Mercedes y el Politécnico ha cursado mecánica, electricidad, automoción y domótica: "Cada dos años hago un curso porque detecto que me falta algo y debo apoyarlo"

Teodor Moga era cabo, con once soldados a su cargo. Durante esas dos semanas le tocó hacer vigilancia de un depósito de agua para que no lo envenenasen, las líneas de alta tensión, los bancos y los hoteles. "Estábamos a menos 20 grados. En las guardias había que cambiar el turno en cada turno porque te congelabas".

En Lugo dejó de trabajar la madera para pasarse a la maquinaria agrícola y al mantenimiento de cisternas de leche.

Se trajo los estudios desde Rumanía, pero solamente le sirvieron como experiencia porque no hay acuerdos de convalidación con España. No ha dejado de formarse. Entre As Mercedes y el Politécnico ha cursado mecánica, electricidad, automoción y domótica. El año pasado acabó Automatismos Industriales.

"Cada vez hay más electrónica, sin conocerla no haces nada. La maquinaria agrícola también tiene sensores. Cada dos años hago un curso porque detecto que me falta algo y debo apoyarlo".

Todo cambia, pero los árboles son una guía sólida. "Estuve tres años en las casetas con Torre de Núñez. Vi que el Parque era un buen sitio. Recatelo está cerca la muralla, así que busqué un piso en Recatelo". Sobre los lucenses opina que "son gente de montaña, te hacen un período de prueba más largo, pero te acogen más".