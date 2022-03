Ara Malikian abarrota con sus acrobacias musicales de violinista rock el Auditorio

Antes del estruendo de la orquesta, este sábado en el Gustavo Freire se escuchó el silbido serpenteante de un violín. Notas que, si cerrabas los ojos, dibujaban líneas curvas con la forma de una letra S. La misma silueta que tenía la cola a las 20.00 horas, que llegaba hasta la puerta del parque de Frigsa, para ver a Ara Malikian.

Allí afuera se agolpaban parejas de ancianos, grupos de amigos, familias de varios tipos y una serie de valientes que abandonaban la fila para fumar, haciendo de antorchas humeantes marcando el sendero hasta el Auditorio.

"Es mi primer concierto", comentó Lucas, un niño de 6 años que tiraba emocionado de la manga del abrigo de su madre. "Creemos que es positivo que también se exponga a este tipo de música", apostillaba la mujer.

Varios de los allí presentes, sobre todo los más cercanos o incluidos en edad jubilada, confesaron regalarse por turnos las entradas. "Yo le doy estas, a ver cuáles me tocan a mí", decía una señora.

"Escuchando un violín siempre se está mejor que viendo la televisión en casa, así mi mujer también se alegra", confesaba otro hombre de espaldas a su esposa.

Un primer abrazo tuvo lugar en la alargada S frente al Gustavo Freire. Carla estudia en el campus de Lugo, es "muy fan, todo lo que se pueda ser" de Malikian y adquirió una entrada "antes del cambio de fecha".

"Publiqué en redes si a alguien le gustaría acompañarme a ver el concierto, a veces ocurre que conoces a una persona maravilloso. Nunca se sabe y decidí probar suerte", comenta Carla sobre su pesquisa de un acompañante.

Y no fue uno, sino una. Leire respondió a su mensaje. "Sola no quería venir, me parecía un poco triste. Así ambas ganamos", reconoció riendo.

En el interior del recinto, ya a las 20.30 horas, el aire se recalentaba por culpa de un absoluto lleno. Ni una butaca libre quedaba para el apuntador.

Al silbido serpenteante siguió una explosión rock que demostró la habilidad de Malikian, capaz de agrandar su violín y hacerlo competir contra una guitarra eléctrica. Ganó, aunque sobra aclaración.

Sobre el escenario se desplegó un saltimbanqui que botaba sobre las tablas al ritmo de los silencios, cuando su mano no se deslizaba sobre cuatro cuerdas que debían arder por fricción. Ni una nota fuera, ni una acrobacia sin dar. Y, entre tanto, intervalos de jazz.

El público, sin saber cómo reaccionar ante lo que ocurría, tardó unos minutos en arrancar el primer aplauso. Después les costaba frenar su admiración.