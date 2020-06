"Aquí, no Banco de Alimentos, non vemos desescalada"

La labor solidaria del Banco de Alimentos no cesa ni en la desescalada. Aunque muchos de los beneficiarios que hicieron largas colas en abril ya comenzaron a cobrar los Ertes y dejaron de acudir al Banco, otro nuevo perfil de lucenses en situación de vulnerabilidad comenzó a acudir cada martes y viernes a la nave de O Ceao para recoger un lote de comida.

Se trata, entre otros, de empleados en paro de empresas lucenses —alguno, incluso, con puestos de responsabilidad durante su etapa en activo— y también de autónomos con distintos tipos de negocios, cerrados por el confinamiento y que todavía no volvieron a abrir, entre ellos varios bares.

"Aquí non vemos desescalada. Deixaron de vir os que cobran os Ertes pero toman o relevo outros. Hai xente que está vindo agora que non sabía de nós, que se lle nota que está morta de vergoña. Xente que se quedou en desemprego —algúns xefes dalgunhas empresas— e que aínda non cobraron os Ertes. Tamén hai varios donos de bares e mulleres que traballaban polas casas de asistentas. Polo tanto, aquí segue habendo ringleiras", explica Amadora Núñez, portavoz del Banco de Alimentos.

Otro factor que influye en que todavía existan colas es que hay empresas que no incorporaron aún a la totalidad de su plantilla. "Como as empresas non meteron a traballar aínda a toda a xente, os que pasaron aos Ertes están xa ao límite", afirma Amadora Núñez, desde el Banco de Alimentos de Lugo.

Esta institución —que cuenta con delegaciones en A Mariña, Monforte y ahora también en Sarria— reparte entre quince y veinte toneladas de comida semanalmente entre unas 2.000 familias y también atiende a 54 entidades sociales. Por el momento, tienen reservas suficientes, aunque siempre están abiertos a recibir más donativos.

"A xente volcouse a morte connosco pero arroz, pasta, lentellas, fariña, azucre e aceite de xirasol sempre son ben recibidos", dice Amadora Núñez.