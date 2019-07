Aptos en la Abau pierden plaza fuera de Galicia por no recibir documentación

Varios alumnos lucenses, aprobados en las pruebas de la Abau en junio y que desean estudiar el próximo curso fuera de Galicia, están perdiendo sus plazas en otras universidades por no haber recibido la tarjeta con las notas definitivas publicadas ya el pasado viernes.

La Ciug -comisión que se ocupa de la organización de la Abau en Galicia- envió parte de esas tarjetas entre el viernes y el sábado pasados a algunos alumnos. Sin embargo, otros aún no las habían recibido ayer pese a que habían puesto en conocimiento de la Ciug previamente que tenían que entregar esta documentación para no perder plaza en otras universidades de fuera de Galicia, entre ellas las de Madrid y Barcelona, cuyos plazos de preinscripción no coinciden con los de Galicia dado que esta es la última comunidad del país en hacer las pruebas.

Aunque, en estos casos, el plazo último de entrega de documentación para validar las preinscripiciones en estas universidades terminaba ayer a las dos de la tarde, ni el personal del Ciug ni el del sistema informático Nerta -la plataforma que publica las notas- supieron dar una solución a los afectados alegando, desde la Ciug y solo por correo electrónico dado que es imposible contactar por teléfono, que la expedición de la tarjeta "no era instantánea y que necesitaba su tiempo", lo que se contradice con que otros alumnos ya la hubiesen recibido a través de su correo y en los centros los pasados viernes y sábado.

Ni la Ciug ni el Nerta justificaron este lunes este retraso, que causa un grave perjuicio al alumnado al perder la posibilidad de cursar carreras fuera de Galicia para las que, en ciertos casos, superaron otras pruebas específicas.