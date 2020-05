Aprovecha el periodo de cuarentena para acoger a un mastín en su casa

Esta es la historia de Gaibor y de Mateo. El primero de los protagonistas es un cruce de mastín canela y blanco de 7 años, y 50 kilos de peso, que después de vivir tres años en la Protectora de Animales Lugo, aguarda los días para viajar hasta su hogar definitivo el próximo 28 de mayo, tras adoptarlo una familia en Holanda.

Su álter ego humano, Mateo Bermúdez, también pasó por mil peripecias en un relato que todavía carece de conclusión.

"Estaba en Kenia con un amigo cuando se declaró el estado de alarma y no pude regresar hasta hace poco. Ahora estoy en una casa familiar en Mosteiro pasando la cuarentena antes de regresar a Lugo con mis padres", afirmó Mateo quien pese a las circunstancias que rodearon su vuelta se puso en contacto con la Protectora de Animales de Lugo para ofrecerse como voluntario, pero descartaron esa opción en este momento.

"Durante la pandemia no aceptan a más voluntarios, pero si me dieron la opción de ser casa de acogida, y como vivo en una grande y con finca pues no tuve problemas en convivir con Gaibor", aclara.

Después de un baño y corte de pelo en Pets&Us, el compañero de Mateo se fue con él a casa este jueves. "Estaba nervioso cuando fuimos a la peluquería, pero ahora está descansando. Es un bonachón".

"Muchas personas podrían convertirse en hogar de acogida de perros que ya fueron adoptados y que aún no pueden reunirse con su nuevas familias. Ahora tenemos más tiempo libre y la Protectora tiene a su cargo a más de 300, Además, son unos animales súper agradecidos", decía.

Mientras, los nuevos dueños aguardan a que la restricciones de transporte por carretera lleguen a su fin para conocer a Gaibor, Mateo hace lo propio para ver a su familia y preparar las maletas para instalarse en las Islas Baleares.