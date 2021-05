Aprendiendo a ser solidarios

En clase de quinto B de los Franciscanos esperan, con ansiedad e ilusión, la llegada del próximo martes. No es para menos. Los veinticuatro chavales de este curso podrían alzarse como los campeones, a nivel nacional, del certamen Clipmetraje, convocado por Manos Unidas con el fin de poner en escena la desigualdad en los países en vías de desarrollo.

Este grupo de alumnos se hizo ya con el título gallego -revalidando así el alcanzado el pasado curso por sus predecesores, también guiados por el mismo profesor, Ginés Vázquez Seijas- pero, además, este año pueden ser los mejores con su vídeo, de solo un minuto de duración, donde exponen su punto de vista sobre la desigualdad.

"Centrámolo nas posibilidades que teñen os nenos destes países a acceder a algo tan básico, no primeiro mundo, como as medicinas e a saúde", explica el profesor.

El trabajo no fue fácil. Condensar en solo un minuto varias ideas y, además, tratar de comunicarlas bien mediante imágenes y palabras es todo un reto, un ejercicio de síntesis y de expresión que no suele ser muy habitual en los libros de texto.

Los chavales partieron de un poema de Niemöller sobre las injusticias en la Segunda Guerra Mundial para hacer el vídeo

"Manexamos distinta documentación e viron varios vídeos por internet sobre as situacións nestes países pero é complexo de entender desde aquí, desde a nosa visión, e por outra parte tamén é difícil de plasmar estas ideas, sobre todo en só un minuto", cuenta Ginés Vázquez sobre el desafío.

El trabajo presentado por estos alumnos de los Franciscanos se situó entre los diez mejores de todo el país. De llevarse el primer premio en la final nacional, los chavales participarían, de forma gratuita, en un campamento de verano. Si quedan segundos, obtendrían unas entradas al parque de atracciones Warner, de Madrid, y una cámara y si se hacen con el tercer puesto, los alumnos lucenses participarían en un curso de medio ambiente y también se llevarían una impresora.

ILUSIÓN. Los chavales de quinto hicieron el vídeo en una mañana. Desde el primer momento, acogieron la iniciativa con mucha ilusión a la vez que, para ellos, resultó muy ilustrativo ya que les permitió ampliar su mirada sobre cómo es la vida en otros países y cómo son también otras infancias. "Para a elaboración do traballo, falamos dun poema de Martin Niemöller, sobre a Segunda Guerra Mundial, no que falaba sobre as inxustizas e sobre a actitude de mirar hacia outro lado", cuenta Ginés Vázquez Seijas.

Uno de los alumnos participantes, Lucas Ares Tombo, afirma que lo mejor para él de este trabajo fue aprender el concepto de desigualdad, dado que desde el primer mundo es difícil entender lo que está pasando en otros países menos desarrollados.

Diana Fraga Paredes, una compañera, opina, por otra parte, que, además de lo que aprendió, algo muy positivo fue el trabajo en equipo. "Nos hizo mucha ilusión porque lo hicimos todos juntos, en equipo, y fue muy divertido", dice esta escolar lucense.

Otra cuestión que valoraron muy especialmente los alumnos de Franciscanos fue la posibilidad de aprender con recursos alternativos al libro de texto.

"Me gusta mucho participar en este tipo de iniciativas que son distintas y nos hacen aprender más allá de los libros. Además, con iniciativas como esta, por pequeñas que sean, creo que se puede llegar a cambiar el mundo", cuenta Roi Penín Vázquez.

Esa misma idea la comparte María Rodríguez López, otra alumna. "Me parece muy bien porque con estos vídeos la gente puede aprender y, de paso, enviamos un mensaje al mundo", apunta esta jovencita.

FINAL. Estaban ilusionados, pero ganar la final gallega e ir a la final nacional se les antojaba un poco difícil. "Pensamos que era muy complicado. Por eso mismo, nos ha hecho mucha ilusión llegar hasta aquí", señala Celia López-Freire Francia. "Para nosotros ya es un premio lo que conseguimos", añade Gala Penín Vázquez.

Otro de los autores del vídeo Nicolás Meilán Pacio tampoco creía que la cinta podría llegar a situarse entre las mejores de toda España. "Creo que teníamos posibilidades de ganar en Galicia pero hacerlo a nivel nacional es difícil porque hay más competencia", dice.