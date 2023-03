La presentación del proyecto de la Ronda Este no varió ni un ápice las posturas conocidas de partidos políticos y entidades, como Adega, que al igual que el BNG rechaza esta infraestructura porque afectará a "dúas hectáreas de bosque autóctono" y es "innecesaria". Además, "recluirá" los núcleos de Barbaín y Bosende entre dos vías de alta capacidad, la Ronda Este y la A-6 y afectará a una zona de gran valor paisajístico y muy usada, como es el Rato.

A la Xunta y al PP les sorprende esta contestación de "certos partidos políticos" después de años demandando esta infraestructura y este viernes el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, la atribuía "sen dúbida" a razones electorales.

El BNG tomó la delantera en el movimiento de contestación a esta obra, para el que acaba de crearse una plataforma, aunque fue Cs la primera formación política que mostró su rechazo

La Xunta y el PP creen que la ejecución de esta nueva infraestructura es "compatible" con la preservación de la riqueza natural que tiene el entorno de Lugo, ya que se diseñó con el mínimo impacto posible y no hay otras alternativas de trazado sin que estas afecten a viviendas, asegura.

BATALLA ELECTORAL. El BNG sostiene, sin embargo, que de cualquier forma se verá "destruído" un kilómetro de carballeiras en el entorno del Rato y que eso es "intolerable". "A candidata do PP segue empeñada e dando pasos para a destrución do que é unha das zonas verdes de Lugo máis concorridas e parece que ninguén lle fai ver a realidade comentada por gran parte dos lucenses", afirmó el nacionalista Rubén Arroxo, primer teniente de alcaldesa y candidato a la alcaldía, focalizando la presión sobre la rival popular. Esta peleó por partidas presupuestarias para este proyecto en los Orzamentos de la Xunta, aunque este viernes no estuvo en la presentación del proyecto.

Los nacionalistas reivindicaban esta obra hasta hace poco tiempo, pero ahora creen, como Adega, que la evolución que lleva la ciudad y la apuesta que debe hacerse por el transporte público no compensan la afectación ambiental que supondrá la Ronda Este.

Sin embargo, la Xunta y el PP creen que justamente la situación de estancamiento poblacional y económico que consideran que sufre la ciudad es una de las razones para impulsar esta nueva infraestructura, que además está prevista en el plan de urbanismo de la ciudad y hasta hace dos días era reivindicada.

El BNG tomó la delantera en el movimiento de contestación a esta obra, para el que acaba de crearse una plataforma, aunque fue Cs la primera formación política que mostró su rechazo al trazado previsto y pidió que fuera revisado.

Mientras, la parte socialista del gobierno volvió a criticar que no le fuera enseñado antes el proyecto para poder hacer aportaciones antes de que fuera publicado.

La alcaldesa, Lara Méndez, reiteró que, una vez los técnicos municipales estudien el proyecto "en profundidade", el Concello presentará las alegaciones que considere necesarias porque considera que esta infraestructura es «necesaria» pero debe buscarse la "conciliación" con la riqueza natural de la ciudad, remarcó.