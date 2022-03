"Apostamos por seguir creciendo y por no marcharnos de Lugo"

CADA AÑO se sirven en el mundo unos 800 millones de tazas de café Candelas, que es la marca líder en hostelería en España. Esta empresa familiar, que va por la segunda generación, vende anualmente unos seis millones de kilos de su producto y prevé recuperar en este ejercicio la facturación de 2019, que ascendió a 65 millones de euros. Su origen se remonta a 1973 cuando los hermanos Manuel y Ramón Alonso, tras retornar de la emigración en Guinea, en donde trabajaron en plantaciones de cacao, adquirieron el tostadero de Las Candelas, que se encontraba en la Avenida Carlos Azcárraga —ahora Adolfo Suárez— en la capital lucense. Hoy dos de sus hijos están al frente del negocio.

¿Qué proyectos tienen?

Enrique: Nuestro proyecto estrella son las nuevas instalaciones en el parque empresarial de As Gándaras, porque en las de O Ceao estamos al límite de capacidad de producción. Tenemos unos 5.500 metros cuadrados en varias naves y pasaremos a tener 12.000 en una sola. La parcela es de 18.000.

Ramón: Este año empezaremos las obras, que estarán finalizadas en 2024. La inversión prevista es de 10 millones de euros.

Un proyecto ambicioso.

Enrique: Intentamos hacer una empresa más grande, más humana, más sostenible, que aporte más valor a la sociedad y por eso apostamos por seguir creciendo y por seguir en Lugo y no marcharnos, porque nos resultaba más económico buscar otra ubicación.

Ramón: El mayor valor de nuestra empresa no es el grano, no es el café, es lo que le añadimos: formación, márketing, servicios técnicos… Nos implicamos para que el cliente venda café, no para que nosotros le vendamos el café al cliente.

El café está carísimo y escasea. Se juntaron tres factores que nunca se dieron

Y lo acometen tras dos años de pandemia, ¿cómo les ha afectado porque su principal cliente es la hostelería?

Ramón: Nos quedamos con el 10% de las ventas, que eran las que teníamos en supermercados. Perdimos el 90% que suponía la hostelería. De la misma forma que eso era desastroso, cada vez que se ampliaban los horarios o los aforos de la hostelería, se recuperaba el consumo mucho más de lo que esperábamos.

Enrique: Son los dos peores años de nuestra vida, con una incertidumbre terrible. De 65 millones de euros de facturación en 2019, caímos a 42 en 2020 y el año pasado casi 54 millones. El 2021 iba muy bien hasta que llegaron las restricciones de Navidad. El resultado a toro pasado es sorprendentemente bueno porque lo hemos superado sin traumas, gracias en parte a la administración por la flexibilidad de los Ertes. Ahora, cuando ya casi no hay restricciones, ya estamos a un 90 o 95% de como estábamos en prepandemia. Lo más difícil fue ajustar los recursos de la empresa a las necesidades que teníamos en cada momento.

La coyuntura no acompaña. A la crisis por la pandemia se ha sumado la del transporte marítimo.

Ramón: El café está carísimo y escasea. Se juntaron tres factores que nunca se dieron. Hubo un bloqueo del comercio internacional, que empezó con el canal de Suez y terminó con la escasez de contenedores y de portes por la interrupción del flujo con Asia. El segundo fue que en uno de los principales países productores, Brasil, hubo unas heladas que provocaron que disminuyese la cosecha un 10 o un 20%. Y además el mundo lleva unos diez años aumentando el consumo de café. A los países tradicionales se incorporaron otros que no eran consumidores, como Inglaterra, en donde antes solo se tomaba té y ahora es la meca del café expreso, China, Rusia…

Enrique: El consumo parece que se está recuperando, pero tenemos el problema de que desde septiembre se ha duplicado el precio del café. Esta es la vez en la historia en la que es más brusca la subida. Nosotros hemos hecho bien las previsiones, nos abastecemos de Brasil, Colombia, Vietnam y Uganda y lo tenemos garantizado, pero hay empresas que tienen problemas de suministro.



"Queremos reforzar nuestra presencia en Alemania, Países Bajos, Francia y Suiza"

¿Cuál es su mercado y qué peso tienen las exportaciones?

Ramón: Nuestro mercado es España, Andorra y Portugal. Tenemos clientes también en el resto de Europa y una delegación comercial en Estados Unidos, en Nueva York, pero este es un mercado tan proteccionista que el esfuerzo para crecer es mucho mayor que en las plazas europeas, por lo que ha dejado de ser prioritario para nosotros. Es más prioritario Alemania, Países Bajos, Francia o Suiza.

Enrique: Queremos fortalecer nuestra presencia en estos cuatro países europeos. También tenemos presencias circunstanciales en Inglaterra y Rusia, por ejemplo. Nuestras exportaciones suponen el 5% de nuestra facturación.

Ramón: No recurrimos a distribuidores ni a intermediarios. Nosotros vamos puerta a puerta e incluso con el servicio técnico. El único tostadero lo tenemos en O Ceao y contamos con almacenes en Valladolid, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Porto (Portugal) y en casi todas las islas Canarias para surtir a la flota comercial.

¿Incluida La Palma?

Enrique: Sí. Tenemos la delegación en Los Llanos de Aridane, pero la erupción del volcán no afectó a nuestras instalaciones.

Ramón: Canarias es uno de los últimos mercados de España al que accedimos y nos está funcionando muy bien.