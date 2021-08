El apogeo de los pisos turísticos deja Lugo sin viviendas para alquilar

Alquilar una vivienda en la capital lucense resulta cada día más complicado y las inmobiliarias ya tienen dificultades para atender una demanda que, al contrario de lo que sucede con la oferta, es cada vez mayor. Esta situación, según apuntan desde el sector, se debe en gran medida al apogeo de los pisos turísticos, un boom que arrancó ya hace algunos años y que ha reducido al mínimo el mercado del alquiler en Lugo.

Marta Prado, propietaria de la inmobiliaria A Piunca, explica que la escasez de vivienda para arrendar en la capital está afectando en la actualidad especialmente a los universitarios, así como a los docentes que llegan desde otras ciudades para trabajar durante el curso académico. "Estamos recibiendo unas diez llamadas diarias de estudiantes y profesores que buscan alojamiento de forma desesperada, ya que está a punto de empezar el curso y no encuentran nada. Las residencias universitarias están llenas y se encuentran con un gran problema".

Muchos de los propietarios que viven fuera de la ciudad optaron por vender a raíz de la pandemia y los estudiantes son más reacios a compartir piso

Para Marta Prado, esta situación se explica fundamentalmente por el auge de las viviendas turísticas. "Muchos de los pisos que teníamos antes en la inmobiliaria ya no se alquilan porque los han reconvertido en apartamentos turísticos. Los propietarios aseguran que les compensa alquilarlos por días, ya que hay mucha demanda y es una modalidad que reporta más ingresos que el arrendamiento convencional. Además", explica, "no se enfocan únicamente al turismo, sino que los alquilan muchas personas que vienen a trabajar a Lugo por un corto periodo de tiempo o que vienen a realizar cursos de formación. Y cuando la estancia corre a cargo de la empresa, ésta prefiere pagar un piso turístico antes que un hotel".

La imposibilidad de cubrir la demanda de sus clientes llevó a esta inmobiliaria de la capital a pedir a los lucenses, a través de las redes sociales, que pongan en alquiler las viviendas vacías que no estén utilizando. "A raíz de esta solicitud nos llamaron varias personas que tenían pisos vacíos y que no pensaban arrendarlos. Nos decían que eran viviendas antiguas o sin ascensor y que pensaban que no tendrían salida, pero se están alquilando. Lógicamente, hay que adaptar el precio a las características del inmueble, pero tienen demanda", comenta.

"Recibimos unas diez llamadas diarias de estudiantes y profesores que no consiguen encontrar una vivienda"

PANDEMIA. Marta Prado explica que los pisos turísticos son el motivo principal del giro de tuerca que ha sufrido el mercado del alquiler en Lugo, pero no el único. "La pandemia también ha cambiado bastante las cosas. Mucha gente que vive fuera de Lugo y que tenía aquí una vivienda para alquilar -bien por una herencia, o bien porque había residido anteriormente en la capital- ha decidido venderla tras el confinamiento. Muchos inquilinos se marcharon, dejando los pisos vacíos, y los propietarios viajan menos y ya no se plantean venir con frecuencia a la ciudad, tal y como hacían antes, por lo que prefieren evitar problemas, vender el piso, e invertir en otro lugar o en otra cosa", apunta.

La pandemia también ha influido en las costumbres de los estudiantes, que son más reacios a compartir piso. "Los padres ven que el problema del covid sigue existiendo y tienen miedo, por lo que prefieren que sus hijos vivan solos en un apartamento. Cuando vienen varios amigos o conocidos juntos desde otra ciudad a estudiar a Lugo no suelen tener problema a la hora de compartir piso, pero si vienen solos ya no quieren vivir con desconocidos y buscan apartamentos pequeños para una persona, a poder ser cerca del campus universitario, que son justo las viviendas que más escasean".

"Las empresas buscan ahora pisos turísticos, en lugar de hoteles, para alojar de forma temporal a sus trabajadores"

HABITACIONES. De hecho, según un estudio a nivel nacional que acaba de publicar el portal inmobiliario Idealista, las personas que suelen compartir piso actualmente no son los estudiantes, sino los jóvenes de entre 28 y 36 años. "Las personas que comparten piso en España tienen un perfil similar al que tenían el año pasado, aunque la edad media ha vuelto a subir hasta los 33 años. Viven en el centro de las grandes ciudades, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascotas. Además", revelan, "en la mayoría de los pisos compartidos conviven hombres y mujeres (69%), mientras que el 26% solo tiene habitantes femeninas y el 4% solo compañeros masculinos".

En cuanto al precio, San Sebastián es la ciudad más cara para alquilar una habitación en un piso compartido, con una media de 406 euros al mes, seguida de Barcelona (395 euros) y Palma de Mallorca (376). En Madrid, el precio medio se sitúa en los 370 euros. Lugo, por su parte, figura entre las capitales de provincia más asequibles cuando se trata de alquilar una habitación, con un precio -según las inmobiliarias lucenses consultadas- que oscila entre los 150 y los 200 euros, con la comunidad incluida y los gastos de consumo aparte. El mismo estudio revela que prácticamente 6 de 10 habitaciones en alquiler se encuentran ubicadas en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Javier Arango, discapacitado que busca piso

"Es imposible encontrar aquí un inmueble sin barreras arquitectónicas para alquilar"

Javier Arango nació con una discapacidad física y desde hace tres años se desplaza de forma autónoma gracias a la ayuda de un scooter eléctrico. Este lucense, de 31 años, reside actualmente en una vivienda familiar que ahora tiene que dejar libre. "En diciembre del año pasado falleció mi madre y por cuestiones familiares me vi obligado a dejar el piso, pero empecé a buscar alquileres y me está resultando totalmente imposible, ya que no encuentro ninguna vivienda sin barreras arquitectónicas. Ahora tengo que dejar mi casa cuanto antes y estoy desesperado", afirma el joven lucense.

Si encontrar un piso de alquiler en Lugo resulta complicado para cualquiera, las dificultades para Javier Arango se multiplican de forma considerable. "Yo por dentro de casa me puedo mover con relativa facilidad aunque no sea una vivienda adaptada para discapacitados, pero tengo el problema de los accesos, ya que no puedo salir a la calle sin el scooter. Muchos inmuebles tienen escaleras antes del portal y ya los tengo que descartar, y en los que consigo entrar, el ascensor es demasiado pequeño para meter el scooter, así que no puedo llegar al piso", lamenta.

Este lucense explica que tiene trabajo e ingresos económicos suficientes. "No tengo problemas para pagar el alquiler, solo necesito que alguien me ayude a encontrar una casa en la que pueda entrar", implora.

¿Cuánto cuesta alquilar en Lugo?

La quinta provincia de España con mayor subida de precios en 2020

Además de ser cada día más complicado, alquilar en Lugo es cada vez más caro. Esa es la conclusión a la que llega un informe elaborado por el portal de internet Pisos.com, un dato que corroboran además las inmobiliarias de la capital lucense.

Según el informe, el pasado año, la provincia de Lugo fue la quinta de todo el territorio nacional en la que más subió el precio del alquiler, concretamente un 12,05% con respecto a 2019. Marta Prado, de la inmobiliaria lucense A Piunca —sita en la Rúa Cidade de Vigo—, confirma que alquilar un piso en la capital es ahora más caro que hace relativamente poco. "Al haber menos pisos disponibles, los propietarios suben los precios porque saben que los van a alquilar. Actualmente, un piso de tres habitaciones ronda en la ciudad los 500 o 550 euros mensuales de media, con la comunidad incluida y los gastos de consumo aparte. Aunque, dependiendo de las características y de la ubicación, los hay más o menos caros", explica.

A pesar de este incremento, el mismo estudio pone de manifiesto que, en 2020, Lugo fue la segunda capital más asequible del país, con un precio medio de 5,82 euros por metro cuadrado. Por comunidades, Galicia fue el año pasado la cuarta autonomía con la mensualidad más barata para los inquilinos.

INTERANUAL. Tomando los datos del pasado julio, con respecto al mismo mes del año anterior, el precio de la vivienda de alquiler en Lugo subió un 12,05%, por lo que registró la cuarta subida más elevada de España. Ourense fue la provincia gallega más asequible y Pontevedra la más cara de la autonomía. El piso del alquiler a nivel gallego subió en julio un 3,13% interanual, hasta los 5,51 euros por metro cuadrado.

¿Cuánto tiempo se tarda en alquilar una vivienda en la provincia?

El 31% de los pisos se ocupan en menos de una semana desde que sale al mercado

La escasez de vivienda para alquilar en la provincia lucense perjudica a los demandantes, pero juega a favor de los propietarios, ya que, además de elevar el precio, tardan menos tiempo en encontrar inquilinos. Según un estudio publicado este verano por el portal inmobiliario Idealista.com, en Lugo, el 31% de los pisos se alquilan en menos de una semana desde que salen al mercado, mientras que el 24% tarda entre una semana y un mes, el 18% se alquila entre uno y tres meses desde que se oferta, y el 27% tarda más de tres meses en ocuparse.

A nivel nacional, solo en dos capitales la mitad de los alquileres se producen en menos de una semana después de salir al mercado: Las Palmas de Gran Canaria (56%) y Granada (50%). Con tasas muy relevantes se encuentran Vitoria (49%), Cuenca (48%) y Salamanca (45%), seguidas de Guadalajara (37%), Badajoz (34%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Madrid (33%) y Pamplona (33%). Igualadas con Lugo —con un 31%— están Barcelona y Lleida. Estos datos demuestran que las grandes ciudades han dejado de ser los puntos más dinámicos del mercado de alquiler.

Desde Idealista.com explican que es en el norte del país donde se encuentran las dos capitales donde menos viviendas se alquilaron en menos de una semana. Así, en Logroño y San Sebastián solo el 12% de las arrendadas llevaba menos de 7 días en el mercado, seguidas de Segovia (14%), Toledo (15%), Huelva, Almería, León y Córdoba (18% en los 4 casos).

El sector inmobiliario explica que la disminución del número de viviendas disponible reduce el tiempo que tardan en alquilarse, pero dentro de esta realidad, otros factores como la ubicación, la tipología o el precio influyen en gran medida en los plazos.