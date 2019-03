Prohibido aparcar este miércoles y jueves por la noche en parte de San Roque

La aplicación durante las noches de este miércoles y jueves de un tratamiento antideslizante en las aceras del entorno del centro de salud de San Roque limitará el aparcamiento en la zona. Así lo ha informado el Concello en un comunicado en el que aclara que el producto se echará en el pavimento de la calle Peña Anda con el objetivo de incrementar la seguridad de los peatones, ya que goza de un alto nivel de adherencia que previene los resbalones.

"É a primeira vez que se utiliza na cidade de Lugo", detalla el Consistorio en su escrito, en el que subraya que estos trabajos responden a diversas peticiones vecinales.

Tras la aplicación del tratamiento en la zona del centro de salud de San Roque, en lo que se invierten unos 6.000 euros, se prohibirá aparcar en la noche de este miércoles en la acera de la derecha subiendo, mientras que el jueves no se podrá estacionar en la izquierda. "Estes traballos complementan ás tarefas de mellora da accesibilidade na zona que acometeu o Concello no outono, onde investiu 35.000 euros en substitución de baldosas, colocación de varandas e pintado de novos pasos de peóns; o que respalda unha mellor mobilidade e seguridade á veciñanza de San Roque e ás 8.000 persoas usuarias do centro de saúde", concluye el gobierno local.