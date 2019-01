Dos jóvenes emprendedores lucenses lanzaron la pasada semana el proyecto www.buslugo.com, una aplicación web en la que se informa, de manera actualizada, de todos los horarios de las 21 líneas de autobuses que a diario operan en la ciudad.

La idea, que palía la falta de información de los usuarios del bus en Lugo, ha nacido en las oficinas de Lug Open Factory, un espacio que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades colectivas a través de las nuevas tecnologías. Entre los muchos planes que está cocinando se encuentra el de Jairo Varela y Fernando Losada Sánchez, los impulsores de la web de los buses urbanos que, una semana después de su lanzamiento, ya ha sido utilizada por casi un millar de vecinos.

¿Cómo y por qué surgió la idea? "Yo no tengo carnet y me volvía loco cada vez que tenía que coger un autobús para ir a una localización nueva para mí", reconoce Fernando Losada. "Uno de esos días en los que tuve que mirar qué línea coger me di cuenta de que la información en las paradas es deficiente porque los carteles son ya ilegibles". Losada se dirigía precisamente a las oficinas de Lug Open Factory, donde en un coffee work planteó la posibilidad de dar solución a un evidente problema que existía en la ciudad: una ausencia total de información fiable sobre las líneas y los horarios del transporte público.

"Nos pareció un buen punto de partida y desde ahí nos pusimos a trabajar", reconoce el coordinador de la iniciativa, Xosé Luis Garza. Desde ese momento -hace cinco meses-, tanto Jairo Varela -informático- como Fernando Losada -publicidad y comunicación- se pusieron en marcha para diseñar lo que es hoy www.buslugo.com, un prototipo de lo que será una web definitiva -todavía no saben cuándo- sencilla, clara, con información útil y concebida, sobre todo, para que sea actualizada gracias a la colaboración ciudadana.

El proyecto ha nacido en las oficinas de Lug Open Factory, donde tienen en marcha varias iniciativas de apoyo a ideas creativas

Porque la web dispone de una casilla para que todos aquellos que localicen un error en alguno de los horarios o de las líneas, puedan notificarlo para que tanto Jairo Varela como Fernando Losada lo corrijan prácticamente al instante. De esta manera, la web ofrece información "en tiempo real" y actualizada con los cambios que puedan surgir. "Hemos recibido más de una decena de consejos en esta semana de lanzamiento. El feed back es muy bueno y ya nos estamos planteando el siguiente paso".

La web evolucionará en función de lo que necesiten sus usuarios. "Si nos piden un mapa, incluiremos un mapa. Si nos piden un buscador, incluiremos un buscador. Si nos piden que esté en varios idiomas, estará en varios idiomas". Todo al gusto y a la necesidad del consumidor, la verdadera preocupación de estos dos emprendedores, aseguran.

AÑOS DE NECESIDAD. Los problemas a la hora de consultar los horarios de los autobuses llevan años afectando a los lucenses. El Ayuntamiento trató de solucionarlo en 2011 con la colocación de paneles informativos, pero el sistema de control por GPS falló de forma recurrente y nunca llegó a generar confianza entre los vecinos por su pésimo funcionamiento. Hoy, los buses carecen de GPS y actualmente los paneles están apagados.

El transporte urbano es uno de los servicios municipales que más quejas ha generado en los últimos años, ya sea por impuntualidad o por la velocidad excesiva a la que van algunos buses. El servicio cuenta con unos dos millones de usuarios al año y experimenta un decrecimiento constante.

La falta de fiabilidad sobre los horarios de los autobuses y la dificultad para saber a qué hora se puede coger un autobús en cada parada son uno de los graves lastres que tiene el servicio, cuya reorganización, aprobada hace dos años por el Concello, continúa pendiente.

La nueva iniciativa impulsada por Jairo Varela y Fernando Losada quiere atajar situaciones que dificultan el uso del bus urbano.