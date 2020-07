A apertura do centro de maiores de Castroverde prevese para antes de fin de ano

A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres o convenio específico do Centro de Atención a Maiores de Castroverde. O Presidente da institución provincial, José Tomé Roca, informou de que unha vez se asine este convenio, rematarían os trámites interadministrativos entre o Concello e a Deputación.

“Nas vindeiras semanas informaremos de cal será o calendario administrativo que se porá en marcha para que a solicitude de praza, e será nese momento cando as persoas interesadas poidan presentar as súas instancias de solicitude”

Tomé Roca subliñou dende a institución provincial “avanzamos e cumprimos co compromiso que adquirimos cando aprobamos os Orzamentos 2020 de abrir as residencias de Castroverde e Pedrafita do Cebreiro antes de que remate o ano e nese camiño estamos, sempre e cando as condicións sanitarias nolo permitan”. “Neste ano que levamos de mandato aprobamos o convenio marco da residencia de Castroverde, tamén o Concello aprobou a ordenanza reguladora do servizo e acabamos de dar luz verde ao convenio específico".

Con este convenio específico establécese a prioridade de acceso as prazas para os veciños e veciñas de Castroverde; en segundo termo para os dos municipios limítrofes ou da comarca; e despois, para os veciños da provincia en xeral.”, afirmou o Presidente. O convenio recolle que a Deputación se compromete a efectuar o financiamento previsto, a actuar como órgano de contratación e a impulsar un equipo técnico especializado no ámbito dos servizos sociais e, pola súa banda, o Concello comprométese a colaborar coa institución provincial e a facer as achegas económicas previstas.

Ademais, Tomé Roca informou de que nas vindeiras semanas, nun prazo breve de tempo, “sacaremos a contratación da prestación pública deste novo servizo, e tamén está previsto aprobar o orzamento total estimado para os primeiros 4 anos de funcionamento deste Centro de Atención a Maiores. O orzamento ascende a preto de 2,3 millóns de euros”.

O Centro de Maiores de Castroverde contará con 30 prazas de residencia e 24 de centro de día

Os centros da Deputación de Lugo teñen unha filosofía propia, que lle dá valor á proximidade coas persoas e cunha atención de calidade. “O modelo radica nunhas infraestruturas pensadas para poucos usuarios nas que se garante que os maiores reciben os coidados e os servizos que precisan e aos que teñen dereito, preto do seu lugar de residencia. Permitimos que cada persoa poida seguir vivindo no lugar no que fixo a súa vida, convivindo cos seus veciños e veciñas e atendidos por persoal que na súa maioría é da súa e que mesmo coñecen”, manifestou.