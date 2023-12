La Apehl da por hecho que el Concello debe compensar la tasa de terrazas de 2022

La Asociación Provincial de Empresarios da Hostalería de Lugo (Apehl) asume que el Concello de Lugo cobrará la tasa de terrazas del año 2022, pero da por hecho que establecerá alguna compensación por una liquidación de la que la alcaldesa les había eximido. "Confío absolutamente en que el Ayuntamiento buscará alguna compensación. No es mi papel decir cuál, pero alguna que compense esos pagos", explicó Cheché Real, presidente del colectivo.

El Concello ya empezó a pasar al cobro las tasas de este ejercicio y este miércoles puntualizó que es su obligación hacerlo al no haber llegado a aprobar en pleno la prórroga de esa exención, que se mantenía desde 2020 con la pandemia. "Comprendemos que debe hacer efectivo ese cobro porque sería una legalidad no hacerlo, pero entendemos también que encontrará una manera de compensarlo porque es un compromiso que acordó con la Apehl y existe un bando de la alcaldesa que lo acredita", dijo.

El presidente de los hosteleros explicó que el Concello ya ha empezado a pasar al cobro las tasas, que dependiendo de la superficie de las terrazas pueden llegar a suponer hasta 2.500 euros. Con respecto a la explicación dada el miércoles por el Ayuntamiento, en el que recordaba que la exención de ese tributo se había mantenido dos años enteros y que también se les facilitó ampliar o habilitar terrazas a coste cero, Real reconoció esas consideraciones por las que los hosteleros están "muy agradecidos" pero insistió en que, además, existía la promesa de eximirles del pago de las tasas de 2022.

Por su parte, Lugo Monumental anunció este miércoles que recurrirá gratis las liquidaciones de sus asociados. La asociación presidida por Luis Latorre no ve razonable que los hosteleros se enfrenten a "un desembolso inesperado" por un error del Concello y no descarta la vía legal. Dice también que se está estimando un precio erróneo de 19,32 euros por metro cuadrado y no de 7,23 como recoge la ordenanza que debiera haberse aplicado. Tanto ese colectivo como Apehl critican que el Concello no les avisara de ese error.