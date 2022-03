La Apec denuncia la lentitud del Concello de Lugo al tramitar licencias

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo (Apec) ha vuelto a denunciar la lentitud del Ayuntamiento de Lugo en la tramitación de licencias y expresa su preocupación por el hecho de que esos retrasos se traduzcan en la pérdida de subvenciones a la rehabilitación al no poder cumplir con los plazos.

A través de un comunicado, la asociación admite que "el malestar entre las empresas constructoras de Lugo es cada vez mayor" por lo que concluye que la Apec no puede ser ajena a él y anuncia que "estudiará las acciones a seguir a la vista de la falta de respuestas del Ayuntamiento a problemas que se agudizan cada día más".

Lo cierto es que no es la primera vez que la patronal de la construcción se queja de lo mismo. En mayo del año pasado presentó una propuesta ante el Ayuntamiento para que permitiese tramitar las licencias urbanísticas a través de Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (Eccon). Permitiría reducir a un mes el período máximo de tramitación de una licencia, ya que no sería preciso que los técnicos municipales informaran. El PP hizo esa misma propuesta en noviembre del pasado ejercicio.

La Apec informó ayer de que su junta directiva se reunió el pasado viernes para analizar, entre otras cosas, la situación del Ayuntamiento. Admite que su comportamiento les ha decepcionado.

En la nota de prensa, explica que en diciembre representantes municipales se reunieron con los de la patronal para escuchar las demandas del sector "asumiendo el compromiso de estudiar las cuestiones planteadas y convocar una reunión antes del fin del mes de febrero". Sin embargo, no han vuelto a tener noticia alguna.

No es solo que no se les haya convocado a ese nuevo encuentro es que entienden que no se ha cumplido con la medida de recabar su opinión en aquellas cuestiones que les afectan directamente.

"La creación de un registro de contratistas para contratos menores, por ejemplo, fue conocida tras su publicación en medios. Lo mismo ocurrió con la modificación de la ordenanza fiscal de ocupación de vía pública por vados, llevada a pleno la pasada semana y sobre la cual tampoco se conoce nada", ponen como ejemplo.

PRESIÓN. Insisten en que la Apec lleva "intentando" desde el 2019 mantener una relación de colaboración mutua con el Concello, pero "no ha conseguido ser escuchada". La asociación explica en el comunicado que le llama la atención que otros colectivos sí hayan sido escuchados y atendidos "tras duras intervenciones en medios de comunicación". A su juicio, resulta "lamentable", que solo se actúe "si la presión en los medios es fuerte".

Para los constructores, la reciente aprobación de la línea de Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana añade "una nueva preocupación" al sector porque, debido a la lentitud con la que el Concello de Lugo concede las licencias urbanísticas, podría provocar "la pérdida de muchas de esas ayudas".