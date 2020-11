Un camión golpea a una ambulancia y esta traslada al camionero herido

La A-6 a su paso por Lugo registró ayer por la tarde uno de los accidentes de tráfico más peculiares en meses, por sus circunstancias. En el mismo se vieron implicados un camión y una ambulancia, si bien la peor parte se la llevó el conductor del vehículo pesado, que tuvo que ser trasladado al hospital por la misma ambulancia.

El accidente, según confirmaron fuentes oficiales de Tráfico, se produjo en torno a las 16.45 horas en el punto kilométrico 493 de la autovía Madrid-A Coruña, en el ramal de salida en dirección A Fonsagrada. Fue allí donde el conductor de un camión articulado que trasportaba dos cisternas de leche perdió el control del vehículo y volcó lateralmente.

Durante la maniobra, el camión golpeó lateralmente a una ambulancia que iba detrás de él. Sin embargo, la ambulancia no sufrió daños de consideración ni volcó, por lo que sus profesionales pudieron atender al camionero de inmediato. Este resultó herido y fue trasladado hasta la unidad de Urgencias del hospital Lucus Augusti.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y brigadas de limpieza. El camión había quedado totalmente atravesado sobre la calzada y la cisterna que llevaba articulada había ido a parar a la cuneta, arrancando el quitamiedos.

Durante varias horas, mientras se retiraba el vehículo y se limpiaba la calzada, el carril de acceso a la LU-530 permaneció cortado.

Por otro lado, un segundo accidente de tráfico se registró ayer en Lugo. Se produjo en torno a las 16.00 horas en la Ronda das Fontiñas, a la altura del número 75. Según informaron fuentes de Emergencias, en el suceso se vieron implicados una moto y un coche y habría al menos un herido. No obstante, no parece revestir gravedad porque cuando la Policía Local llegó hasta allí ya se habían marchado los protagonistas, por lo que se supone que llegaron a un acuerdo amistoso y no hubo que levantar acta.

