O Apalpador está de gira

Alumnos del Ceip As Gándaras disfrutaron el lunes de un cuentacuentos musical que reivindica la figura de O Apalpador, en una actividad organizada por el área de Cultura de la Diputación que tiene 30 funciones programadas para los próximos días.

En el espectáculo es la hija de O Apalpador la encargada de hablar a los niños de este personaje tradicional y de su historia. La narradora Antía Vázquez, acompañada por el músico André Espiñeira, protagonizan este espectáculo, que inició su gira la pasada semana y pretende afianzar la presencia de tradiciones propias en las celebraciones navideñas.

"Trátase dun espectáculo participativo, que mestura a música e a narración oral, co que ademais de popularizar unha personaxe do Nadal galego como é a do Apalpador, pónse en valor o Courel e o patrimonio natural que rodea a súa figura, trasladando aos nenos e nenas a importancia de coidar do territorio", aseguró Maite Ferreiro, vicepresidenta de la Diputación, que el lunes acudió a la representación junto al concejal de Educación, Felipe Rivas.

Las siguientes actuaciones de este cuentacuentos tendrán lugar mañana, en el centro de educación especial Santa María de Lugo y en el Ceip Monte Baliño de Pantón.

Para el jueves está previsto que la representación tenga lugar en la escuela infantil Xela Arias de Sarria, en el Ceip de O Páramo y en el Ceip de Samos.

Con el cuentacuentos, los niños se familiarizan con la figura de O Apalpador, además de aprender canciones y leyendas. La hija de ese personaje, protagonista del espectáculo, les hace llegar durante la representación pequeños obsequios que elabora ella misma.