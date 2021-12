O Apalpador chegará o día 22 a Lugo: esta é a programación completa de Nadal

O tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, presentou as actividades culturais do Nadal 2021 en Lugo A área de Cultura levará as actividades a distintos puntos da cidade, entre eles o Auditorio Gustavo Freire, o MIHL, a Praza de Abastos ou O Vello Cárcere. A programación inclúe actuacións musicais, obradoiros e contacontos.

"O Nadal é unha data na que debemos traballar tamén para recuperar e promocionar os elementos culturais da nosa terra", indicou o nacionalista, que engadiu que este ano se repite a colaboración con varios colectivos "que levan moito tempo facendo a benvida ao Apalpador, unha cita importante do Nadal en Lugo".

Programación de Nadal 2021-2022

► Benvida ao Apalpador - 22 de decembro. Praza Maior

17:30 horas Tres ruadas diferentes cara a praza maior. 18:00 h. Obradoiros; Apalpadanzas (O Xeito) , Pintámonos como os seres da fraga (Semente). 18:45. Actuación Troupelear. 19.10 h. Chegada Apalpador. 19:30. Foliada.

► Nadal Musical no Vello Cárcere. Concerto Lucus Ensemble. 23 de decembro. Patio do Vello Cárcere. 20 horas

► Cachopo Máxico de Lila Teatro. 27 decembro. Auditorio Municipal Gustavo Freire. 18.30h

► Rancho de Reis Xeitoso. 28 decembro. Praza Santo Domingo/Quiroga Ballesteros. 18.30h

► A música das buguinas de Mamá Cabra con Bellón Maceiras. 29 decembro. Auditorio Municipal Gustavo Freire. 18.30h

► Mestre ma non troppo de Bandullo azul. 2 de Xaneiro do 2022. Auditorio Municipal Gustavo Freire. 18.30h

► Ningures de Teatro ao cubo. 3 de xaneiro do 2022. Auditorio Municipal Gustavo Freire. 18.30h

► Rancho de Reis Xeitoso. 5 de xaneiro 2022. Praza Maior. Fronte á Casa do Concello. 17.30h.

► Cabalgata de Reis. 5 de xaneiro 2022. Saída ás 17.30h do Parque da Milagrosa.

OBRADOIROS

► Xa é Nadal. 22, 23, 27, 28, 29, 30 de decembro e 3, 4 de xaneiro. MIHL. De 10.30h ás 13.30h. Nenas e nenos de 4 a 12 anos.

► Obradoiro de Panxoliñas. 27,28,29,30 de decembro e 3,4 e 5 de xaneiro. Vello Cárcere. 11:00 a 13:30 horas.

► Contacontos Miúdos - Babar e Papá Noel. (3 a 5 anos) 18 de decembro. Vello Cárcere. 11.30h

► Contacontos Miúdos - Babar e Papá Noel (6 a 8 anos) 18 de decembro. Vello Cárcere. 18.00h.

► Obradoiros Xeitosos (3 a 8 anos) 19, 26 de decembro e 2 de Xaneiro. Vello Cárcere. 11.30h

► Descubrindo o solsticio de inverno (3 a 6 anos) 22 e 29 de decembro. Vello Cárcere. 17.30h.

► Descubrindo o solsticio de inverno (7 a 12 anos) 22 e 29 de decembro. Vello Cárcere. 17.30h.