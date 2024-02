Lara Méndez: "Ao deixar a alcaldía non pensei en riscos; o que se trata é de ser útil"

Lara Méndez cambia a política municipal pola autonómica coa ambición de aplicar en Galicia o modelo seguido en Lugo nos últimos anos. Sostén que a cidade é hoxe un referente europeo polas políticas de desenvolvemento sostible ou por iniciativas económicas como o lanzamento dunha sociedade de capital risco para captar investimentos. É hora de levar as receitas lucenses a toda a comunidade, que na súa opinión leva anos sumida na involución.

Que papel aspira a xogar na política galega?

Pois o papel do cambio. Necesitamos un presidente socialista, que faga políticas útiles, transformadoras, unha persoa con capacidade de traballo, que goberne para a xente e con ambición para abordar os grandes retos que ten Galicia. Que lle di a xente na rúa do salto da alcaldía ao Parlamento.

Non foi ese un risco moi grande, a tenor do que dicen as enquisas?

Non se trata de riscos, senón de ser útiles. Estiven casi nove anos na alcaldía e deixei un Lugo mellor, unha cidade máis sostible, de transformación urbanística, de máis oportunidades... E ao que aspiro é a aportar esa experiencia e ese coñecemento a Galicia, que o necesita moitísimo porque levamos moitos anos de involución.

A decisión de marchar foi fácil, entón?

Dar o paso non foi doado, porque ser alcaldesa de Lugo foi o maior pracer, pero é a oportunidade de solucionar temas importantes para Lugo, como o plan Paradai, que leva vintecinco anos parado, ou o museo da romanización. Hai que sacar adiante temas de calado. Marque tres prioridades inmediatas que o PSOE asumiría na provincia se gobernara. Hai que impulsar a economía, como se fi xo no Concello de Lugo, para atraer empresas e talento. Temos tamén que seguir traballando no crecemento sostible, aproveitando que van vir fondos europeos que van ser capitais para transformar a economía. E unha parte que non pode faltar é a social.

Cal é a cuestión que máis lle gusta do programa que defende?

A parte social é fundamental, e para a transformación do país e da economía é moi importante a igualdade de oportunidades e de xénero, porque non se pode avanzar sen contar coa metade da poboación.

Que prioridade marca en materia de servizos públicos?

Están sanidade, educación e servizos sociais. E a primeira é a sanidade, donde hai que actuar polo lamentable estado no que se atopa. Co goberno de Touriño o gasto sanitario creceu un 33 por cento e co do PP caeu un 30 por cento e o resultado é que hai que actuar en Atención Primaria, en saúde mental... Necesitamos acabar coa precariedade de enfermeiros ou de facultativos, que precisan estabilidade.

De onde sacamos os médicos?

O primeiro que hai que facer é unha planificación. Imos ter un alto porcentaxe de xubilacións nos próximos anos e hai que planificar para formar profesionais e logo darlles oportunidades. Agora mesmo temos moitas prazas sen cubrir na sanidade pola falta de planifi cación do Partido Popular. E esa é tamén unha das moitas razóns polas que temos que actuar na educación, que é fundamental para ter bos profesionais no futuro. E temos moitos problemas nese campo, empezando polos colexios pechados.

E en materia de atención social, que é o que máis lle preocupa?

Temos que actuar en materia de dependencia, porque hai xente que espera anos a recibir axuda e hai incluso xente que morre sen ter chegado a ser valorada. Iso non pode ser e temos que ser conscientes de que calquera de nós podemos ser dependentes nun momento dado da nosa vida e de que esa carga non pode caer nas familias.

Marque tres infraestruturas que urxen en Lugo?

O plan Paradai, que levamos vintecinco anos esperando por el e non podemos seguir esperando máis. E, por suposto, está a necesidade de facer o museo da romanización, que é una demanda social e importante para a conservación do noso patrimonio pero tamén para o desenvolvemento do sector turístico, no que podemos ser referente do Noroeste. E necesitamos mellorar as comunicacións. Temos talento, capacidad produtiva e sectores con gran potencial, pero temos que estar conectados e hai que seguir reivindicando. Necesitamos conexións con Europa. E todo iso vai ligado tamén ao mantemento da poboación e ao futuro do rural, porque temos a materia prima e necesitamos ter condicións para poder producir e mandar os nosos produtos aos mercados da península e de toda Europa.

É de Cervo. Que faría con Alcoa?

Hai que esixir á empresa que cumpla co compromiso que firmou, mantendo o emprego. E, chegado o caso, hai que facer unha intervención. Hai que manter unha empresa que é importante para A Mariña, para Lugo e para Galicia.

E falando de industria, Altri si ou non?

Queremos empresas que xeren emprego e riqueza. Eu son defensora desas políticas. Logo, o sector ou a ubicación creo que non nos compete. O importante e que haxa proxectos que xeren emprego, atraian talento e contribúan á economía.

"As inxustizas dóenme e de aí vén a vocación de servizo"

Cal foi a última vez que colleu un tren ou bus en Lugo e como foi a experiencia. Con que destino e canto desesperou?

Son máis de coche por unha cuestión de tempo. Cando fas un traballo de servizo público o tempo valórase moito. Pero si é certo que temos un défi cit no transporte e que iso é un problema porque é importante ser competitivos e ter medios que cubran as nosas necesidades. Pero demos pasos adiantes coas obras en marcha no ferrocarril ou o proxecto da intermodal.

Tivo algunha vez problemas para chegar a fin de mes?

Como todo o mundo, sobre todo cando empezas. Ao iniciar a vida laboral é cando é máis difícil para a maioría chegar a fin de mes. E na miña casa, como en todas, cando había algún problema sobrevido as cousas facíanse máis difíciles. Meus pais eran autónomos e non había un salario fixo, así que había meses bos e meses de apretarse o cinturón e por iso miña nai sempre nos dicía aos tres fillos que aproveitaramos a oportunidade de estudar, que era o patrimonio que nos podería deixar.

Se podese eliminar algunha cousa do seu currículo, cal borraría?

Non eliminaría ninguna. Todas as experiencias forman parte do que son e todo serve para aprender, para crecer.

A súa maior decepción foi…

Creo que a maior decepción pode chegar cando estableces relacións de amizade e de repente hai un contratempo. Iso penso que pasa máis no ámbito persoal, porque son unha persoa que me entrego e por iso unha lévase algunha decepción ao longo da vida.

Cal é o seu maior defecto (e non diga o perfeccionismo).

Todos temos defectos e virtudes e o que para min é un defecto pode ser unha virtude para outra persoa.

Non a atopariamos nunca en….

Nas inxustizas, que me doen moitísimo. Creo que de aí vén a miña vocación de servizo público. O negacionismo da violencia de xénero é, por exemplo, do peor para min.

Deus non a chamou polo camiño de...

Como nunca escoitei a chamada de Deus, pois tampouco me marcou nunca o camiño.