Anulada la única oferta que tuvo la cafetería de la cárcel

El concurso público que convocó el Concello para adjudicar la gestión de la cafetería de O Vello Cárcere recibió solo una oferta, que no cumple los requisitos legales, por lo que será anulada. La oferta fue de Cárnicas Salamanca Sabor Ibérico, pero esta está constituida como comunidad de bienes, por lo que no tiene personalidad jurídica y no puede concurrir a este tipo de concursos, según explicó el gobierno local.

Según fuentes municipales, la firma está vinculada al restaurante O Mercado, de Quiroga Ballesteros, y ofrecía pagar un canon de 2.500 euros al mes, 500 más del mínimo que pide el Concello.

El hecho de que solo se recibiera una oferta resulta llamativo, dado el buen emplazamiento del local, en la última planta de la antigua cárcel. Está amueblado, tiene entrada propia desde la calle y ofrece una gran vista de la ciudad. Tiene, no obstante, algunos condicionantes que pueden restarle atractivo, como el hecho de que solo pueda abrir de ocho de la mañana a doce de la noche, o en el horario de funcionamento del centro cultural en el que está ubicado, que es menor. Además, deberá ofertar menú del día, alimentos ecológicos y adaptados a celíacos y productos de comercio justo. No podrá tener máquinas expendedoras ni de juegos de ningún tipo.

Dado el poco tirón que tuvo el concurso, el servicio de Contratación revisará el pliego de condiciones, que valorará la posibilidad de hacer algunos cambios. Se sacó a concurso por cinco años, con posibilidad de prórroga.