Antonio Meirás, la casa donde vive la música

Su casa está tan llena que apenas se ha reservado espacio para sí mismo. El salón, las habitaciones y el dormitorio están gozosamente ocupados por vinilos y compactos.La cocina es el sitio en el que elabora todo lo que le interesa; no por gastronomía, sino por melomanía. Un ordenador negro ocupa una gran mesa clara sobre las que hay, esperablemente, discos; también en los armarios y sobre la vitrocerámica. "Siempre como fuera", justifica. Desde ese punto lanza la señal para que se encienda la torre de música que gobierna el salón, donde no hay televisor.

"Lo bueno del ordenador es que me presenta todas las versiones de una álbum". Busca No me vuelvo a enamorar. Aparecen portadas de discos de Julio Iglesias. El cantante aparece moreno en todos; pero viste de marinero, de club ibicenco, de directivo bancario, con un collar de flores hawaianas al cuello, cabizbajo, feliz o soñador.

La música suena desde el salón como si los 128 músicos de la Filarmónica de Berlín cupiesen en la dependencia. La sala está ordenada con disciplina prusiana. El tocadiscos, que le costó "un millón de pesestas hace treinta años" está impoluto. Podrían entrar todos con sus violines y sus trompas, pero es imposible porque hay discos en las estanterías y en los cajones. Antonio tiene unos grandes cestos libres, pero los desvela y aparecen decenas de casetes.

Había nacido en Viveiro, empezó la enseñanza media en Lugo y creció como melómano en Santiago, donde su padre fue a ejercer como médico. Años más tarde, volvió a la ciudad mariñana y fue nombrado alcalde.

Vivía en Santiago con el oído puesto en los vientos que soplaban del sur. "Sintonizaba la radio portuguesa porque ponían mejor música". Al cumplir años continuó mirando en la misma dirección. "Iba a Oporto para comprar discos porque aquí se conocía la música suramericana, salvo rancheras y Gardel". La música es importante en la ciudad portuguesa En 2005 se estrenó la Casa da Música.

Estudió Arquitectura en Madrid. Sería su profesión. Los domingos por la mañana exploraba el rastro en busca de discos. Comía en casa de un tío suyo y, por las tardes, se encerraban en la biblioteca doméstica para escuchar música. Los guisos de la cocinera de sus tíos perfumaban varias manzanas. El padre de Juan Pardo era amigo y frecuentador de la casa. "Juan Pardo estudiaba Ingeniería Naval. Un día fue a comer a casa de mi tío con su padre. En la sobremesa nos sentamos los cuatro en la biblioteca. Juan dijo: 'Ya he cumplido 21 años, soy mayor de edad. Voy a dejar la carrera para dedicarme a la música'. Fue un gran disgusto para su padre".

Antonio Meirás nunca dio ese paso. "Estudié primero de Solfeo y primero de Piano, pero no seguí. Le pesa "como me pesa no haber hecho Bellas Artes o decorador de cine mientras hacía la carrera".

No tienen ningún instrumento en casa, pero ha mantenido su amor por el dibujo con intensidad. Cada mañana se acerca a Madarro o a una cafetería de la Praza Maior para desayunar y leer la prensa. Saluda a los amigos por wathsapp, enviándoles canciones como Yo soy el punto cubano. Después, pide una servilleta de papel para pintar. Saca seis rotuladores negros y los ordena sobre la mesa. Hace dibujos sutiles de mujeres jóvenes y guapas entre flores, o mujeres decara chupada por la edad. Guarda los retratos en unos maletines de cuero identificados como Dibujos para escanear.