Antonio Llanos: "No existía ninguna web similar en ningún país en lengua castellana"

ESTE PIONERO del 2.0 se dedicó durante medio siglo al transporte de mercancías. Antonio Llanos (Lugo, 1953) encontró en el ciberespacio la herramienta para organizar mejor el trabajo en tierra. Creó en 1997 su innovadora web, Legazpi.com, una de las primeras en la provincia de Lugo, y cinco años después, debido a su éxito, se la acabó comprando una multinacional. Esa referencia en el sector le valió a este empresario lucense para ser galardonado con el primer premio multimedia de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) de Barcelona.

¿Cómo se interesó por internet?

En 1997 conecté con internet vía pasarela establecida para usuarios gallegos de servicio telemático, denominado Igatel, dependiente de Igape. Previas a internet en España existieron las redes ibertex e infovía, con las que también estuve conectado. Descubrir internet fue un largo proceso que inicié aproximadamente en 1980 con la lectura del libro ‘La Tercera Ola’, del doctor Alvin Toffler. Lectura que despertó mis ansias de conocimiento, que con el paso del tiempo pude ampliar con diversas publicaciones multidisciplinares. Otro título similar fue ‘El Mundo Digital’ (1995) de Nicholas Negroponte, fundador y director del legendario Media Lab del MIT (Massachusetts). El contenido de ambos sigue vigente. Con su lectura pude anticiparme a sucesos y tecnologías que décadas más tarde son realidades de nuestra vida cotidiana.

¿Por qué creó Legazpi.com?

Legazpi es un barrio de Madrid donde tradicionalmente durante décadas confluían transportistas de toda España para organizarse, buscar y contratar servicios de mercancías. Por mi actividad laboral, vinculada al sector logístico y de transportes, decidí construir una herramienta basada en lenguaje html y cartografía sensitiva, en donde interesados en servicios de transporte pudieran interactuar realizando transaciones entre ellos mismos. Mi intención fue llevar el barrio físico de Legazpi al mundo digital.

¿Fue una de las primeras webs en Lugo?

Posiblemente de las primeras. Por entonces de gran alcance y difusión global en países de habla castellana. Transacciones y contactos no se circunscribían a España, si no a todo el ámbito hispano en la red. A ello contribuía que por entonces no existía nada similar en ningún país, en lengua castellana.En internet es más importante la velocidad que el tamaño. Eso me favoreció porque actué más rápido que compañías multinacionales con recursos muy superiores a los míos. Legazpi.com tenía una principal orientación comercial, pero no solo eso. Igualmente daba gran importancia a la información, datos y conocimiento sobre logística y transportes, de modo abierto, ordenado, intuitivo, comprensible y gratuito.

¿La creó usted de una forma artesanal o tuvo ayuda?

Artesanal 100% en un garaje físico, al estilo de los pioneros de internet. Para construir algunas secciones en lenguaje html tuve que contratar servicios freelance en la propia red. Pagados con mi propio pecunio. Nunca gratuitos.

¿Nació como un producto personal, pero se convirtió en una pionera plataforma logística virtual a nivel nacional.

En su inicio Legazpi.com fue orientada, construida y difundida para dar servicio a todo el Estado, lo que fue posible por motivo del crecimiento exponencial de internet en aquella época. Extendiéndose a todo el ambito hispano y otros países que, para temas de transportes y logística, tenían como principal referencia a Legazpi.com, no solo desde una perspectiva comercial si no también desde el ámbito institucional o académico.

Más de dos décadas después, ¿cómo recuerda esos primeros pasos en internet?

Recuerdo perfectamente navegar noches enteras porque eran las mejores horas para circular, aprovechando las limitadas posibilidades de la red que entonces era muy lenta y a menudo se interrumpía.

¿Sigue siendo una persona activa en la red?

Soy digital. Sigo activo en la red y así será mientras viva y pueda. Por otra parte, creo que cuando desaparezca el polvo de nuestros huesos y la memoria de nuestros descendientes, de alguna manera, seguiremos viviendo en el ciberespacio.