Delgado: "Las reclamaciones contra médicos aumentan pero no se sabe cuántas hay"

¿Por qué participará en el congreso de su especialidad con este tema?

Soy médico de Urgencias desde hace 30 años, ahora mismo en el Chuac y antes en otros centros, como el de Ferrol, pero también soy médico valorador del daño corporal; es decir, me encargo de cuantificar, en caso de haberlo, el daño sufrido por un paciente ante un problema médico. También puedo hacer valoración de praxis, si se ha cumplido o no con los protocolos correspondientes, pero en ese caso solo de mi especialidad, de la medicina de Urgencias.

¿Por qué se presentan reclamaciones contra los médicos de los servicios de Urgencias y emergencias?

Pueden ser por muchos motivos. El paciente entiende que se produjo una equivocación en el diagnóstico, en el tratamiento, porque se tardó mucho en atenderle, porque entiende se le atendió mal… En realidad, el motivo más frecuente de reclamaciones en España se refiere a las listas de espera, sobre las que los médicos no tenemos responsabilidad directa. Otras se refieren a las ambulancias porque los pacientes entienden que, tras llamar al 112 o 061, no se presentó con suficiente celeridad.



Imagino que cada vez tendrá más trabajo. En el servicio de Urgencias seguro, pero también como médico valorador del daño corporal ante una reclamación

Sí. La relación médico-paciente cada vez es más compleja porque hay más distancia entre uno y otro. Entre ellos se interpone la tecnología, por ejemplo los ordenadores. Le dices al médico qué te ocurre, te escucha pero tiene que mirar a la pantalla mientras para escribir en tu historia. Por otra parte, vivimos en una sociedad completamente medicalizada, que busca en los médicos respuesta a muchos problemas que antes no consultaba y en la que prima la inmediatez, por lo que si no se obtiene se produce frustración. Los pacientes son también más litigantes y, si en los medios se muestran estos litigios, puede darse una especie de efecto llamada. El paciente puede sentir que no se le examina como debiera, no se le hacen pruebas que cree que precisa, cree que tiene que ingresar o que el familiar que acompaña tiene que ingresar y no se le ingresa… Hay que recordar que en una reclamación hay que probar la causalidad, la relación entre lo que se hace o lo que se omite y lo que ocurre y que, a veces, lo que se da es la casualidad. Dos cosas pueden suceder al tiempo sin que haya relación entre ambas.

¿Cuánto se han incrementado?

No hay ningún registro centralizado, así que en realidad no se sabe. Las reclamaciones se ponen en atención al paciente y una gran parte de ellas no pasan de ahí. En otros casos, llegan al juzgado pero se resuelven con un acuerdo entre las partes. Hay asociaciones que recogen datos, pero solo de los casos que les llegan a ellos. Un dato curioso es que, en la memoria de la Asociación del Pacientes, que trabaja a nivel nacional, figura que Lugo es la provincia gallega con menos número de negligencias médicas: 17 frente a las 367 de A Coruña. De los 651 casos que la asociación tuvo en Galicia, solo 17 son de Lugo.

Si un paciente registra una queja en atención al paciente y nunca pasa de ahí, si no llega al juzgado, ¿llega al profesional? ¿se le comunica?

Sí, el jefe del servicio o unidad tendrá que responderla y lo habitual es que pregunte al médico qué ocurrió con ese paciente, así que sí es informado de la queja.