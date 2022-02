Dirigida por la bióloga y directora del laboratorio de Nanoproteómica del Hula, Cristina Núñez, y el cirujano de la unidad de mama del Chuac Benigno Acea, la tesis del doctor Castro ha recibido una calificación de sobresaliente cum laude. En esta entrevista repasa lo abordado en ese trabajo.

¿Cuál era el objetivo de su tesis?

La tesis se centró en la búsqueda de proteínas presentes en el suero sanguíneo que actuasen como nuevos biomarcadores no invasivos; es decir, sin necesidad de realizar biopsia de los tejidos para el diagnóstico, el pronóstico , el seguimiento, con la detección precoz de las posibles recidivas, o la evaluación de la respuesta de la paciente a un determinado tipo de tratamiento del cáncer de mama. Además, la exploración de estas proteínas circulantes como nuevas dianas terapéuticas abre una nueva opción en el tratamiento de la enfermedad.

¿Por qué un ginecólogo con larga experiencia en actividad clínica se centra en nanoproteómica?

El hecho de que una persona centre su actividad profesional durante muchos años en un tema concreto de su amplia especialidad, en mi caso, la patología mamaria, lleva consigo el poder abarcar otras facetas además de la atención clínica. Una de ellas es la investigación. Lo novedoso de este trabajo es el uso de la nanotecnología para la búsqueda de proteínas circulantes diferenciadoras presentes en pacientes con cáncer de mama y no en personas sanas y que se estudian a través de muestras obtenidas por biopsia líquida; es decir, el análisis de estos biomarcadores en fluidos corporales, en este caso, el suero sanguíneo. Por eso se denomina nanoproteómica, que es el estudio de las proteínas circulantes a través de la nanotecnología.

¿Cuál es el principal hallazgo?

Los resultados más importantes de mi tesis están relacionados con dos subtipos moleculares del cáncer de mama: el subtipo HER2+ y el triple negativo. Tras llevar a cabo un análisis proteómico exhaustivo del suero sanguíneo de todas las pacientes con los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama y de las mujeres sanas del grupo control, nos encontramos con una serie de proteínas diferenciadoras asociadas a los dos subtipos mencionados anteriormente. Es decir, el análisis del perfil proteómico permite diferenciar a estos dos grupos de pacientes de aquellas que tienen los demás subtipos o están sanas, sin necesidad de analizar una muestra de tejido. Concretamente, encontramos que en todas las pacientes del subtipo HER2+ hay una variación en los niveles de algunas proteínas implicadas en los procesos asociados a la coagulación sanguínea. En el caso de las pacientes con cáncer de mama del subtipo triple negativo, hemos encontrado una serie de proteínas que están implicadas en procesos de degradación de la matriz extracelular que, hoy en día, sabemos que juegan un papel muy importante en la metástasis.

¿Cúanto tiempo cree que falta para que la biopsia líquida se convierta en la prueba convencional de diagnóstico del cáncer?

No me atrevería a dar una fecha. Lo que sí que sabemos es que se necesita profundizar más en este campo de la investigación y validar muchos de los resultados desarrollados hasta el momento en la biopsia líquida. En un futuro más inmediato se puede llegar a usar como una técnica complementaria de la biopsia convencional.

¿Qué ventajas tiene el diagnóstico con biopsia líquida en cáncer de mama frente a la biopsia tradicional?

La gran ventaja de la biopsia líquida es que la obtención de este tipo de muestra es no invasiva, lo que supone un mayor beneficio para el paciente evitando el riesgo y las molestias derivadas de la biopsia en tejido. Además, el fácil acceso a este tipo de muestras permite que se puedan obtener con facilidad antes, durante y después del tratamiento.

¿Para qué tipos de tumores de mama, o en qué estadíos, sería especialmente beneficioso el diagnóstico con biopsia líquida y por qué?

Creo que el objetivo es llegar a emplear la biopsia líquida en una fase temprana de la enfermedad, en la que haya una sospecha clínica y en la que todavía no se consiga detectar un tumor por otra técnica o no se pueda llegar a obtener una muestra de tejido. Seguramente en esos momentos, existirán proteínas circulantes cuyos niveles indiquen que algo no va bien y que es necesario hacer un seguimiento de esa paciente antes de que se manifieste el tumor. Lo que mismo para un diagnóstico precoz de las metástasis.

Al margen de evitar el tabaco, alimentación equilibrada, el ejercicio regular y participar en el programa de cribado, ¿hay alguna medida preventiva para el cáncer de mama que aconseje practicar?

En este año 2022 se espera el diagnóstico en España de unos 34.700 casos de cáncer de mama; es decir, una de cada ocho mujeres lo va a padecer. La mayoría de los factores de riesgo no son modificables: edad, densidad mamogáfica, raza, estados que aumenten la carga hormonal, antecedentes personales de cáncer de mama o de lesiones proliferativas, riesgo por antecedentes familiares y riesgo hereditario, que supone solo un 10 por ciento. Sobre estos factores no podemos actuar. Pero sabemos que hay una serie de factores que se han demostrado, en menor o mayor medida, protectores. A los que has mencionado añadiría una edad temprana del primer embarazo y la lactancia materna, a mayor duración, más protección. Me gustaría añadir dos palabras en relación con la autoexploración mamaria. Hoy en día la indicación es controvertida. La evidencia no ha demostrado que consiga ni un mayor diagnóstico, ni un mejor pronóstico y sí una mayor realización de pruebas innecesarias y un gran aumento de la ansiedad de las pacientes.