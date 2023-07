Antonio Ameijide: "Nunca rexeito unha contenda, como Tomé, imos encaixar"

A Antonio Ameijide Osorio gústanlle o deporte, os coches e a política, como ten demostrado nos once anos que leva exercéndoa, sempre na oposición. Chegou estar á fronte do principal grupo da oposición na capital da provincia en distintas etapas e tamén lle tocou tragar algúns sapos, xa que pese a ese papel destacado, tanto en 2019 como en 2023 o partido optou por outros candidatos para disputarlle a alcaldía á socialista Lara Méndez. El di que nunca pediu cargos e que sempre estará onde diga o partido, como agora na Deputación, un cambio de rol que agradece, asegura, tras anos de "desgaste" no Concello.

É o novo voceiro do PP na Deputación de Lugo e seguramente o posto co que menos contaba.

Obviamente foi algo co que non contaba hai uns meses, pero é unha responsabilidade que agradezo. Estou moi contento, e sobre todo moi agradecido aos alcaldes e voceiros da provincia, pola confianza que depositan en min. Agardo estar á altura. Agardo defender o posto e sobre todo a provincia. Os que me coñecen xa saben que o traballo non é algo que me meta medo.

Durante os últimos anos foi boa parte do sostén do PP no Concello de Lugo. Foi unha decepción non ser o candidato á alcaldía?

Non, para nada. Foi unha decisión persoal da presidenta provincial, de presentarse ela, unha decisión moi valente e totalmente falada e consensuada, conmigo mesmo. Falámolo en varias ocasións, con total coordinación. Estou absolutamente satisfeito e contento co lugar que me tocou.

"A política é ilusión e eu téñoa, estou moi contento e agradecido polo cambio de responsabilidade"

A pesar de non ter sido alcaldable agardaba ter outro papel agora no Concello? Sente que perdeu un pulso con Enrique Rozas?

Non, para nada, eu non son de pulsos. A verdade é que o meu traballo está aí, acreditado e defendido. A verdade é que creo que xa tocaba pasar páxina e cambiar de responsabilidade. Ese debate para nada me quita o sono.

Sente que a súa nova responsabilidade na Deputación foi un recoñecemento ao traballo feito ou un xeito de Elena Candia [presidenta provincial e líder da oposición no Concello] de colocar peóns?

Supoño que será un pouco de todo, non me parei a pensar niso. Nunca fun unha persoa que estivera pedindo cargos, que estea pendente da foto, deses recoñecementos artificiais. A min o que me gusta é traballar, defender o proxecto político do PP e os intereses dos meus veciñosm e neste caso agora tamén dos veciños da provincia. A verdade é que no Concello levo moitos anos tendo un desgaste importante facendo oposición, pola maneira de traballar que teño, nunca rexeito unha contenda. Levamos moitos anos con moita intensidade de traballo no grupo municipal e agradezo un cambio de responsabilidade e de competencias. En cada traballo é importante reilusionarte con novos proxectos e volver arrancar. E nese sentido estou moi contento.

Como está sendo a entrada na area provincial?

A verdade é que sempre tiven moito contacto cos alcaldes e cos voceiros da provincia. O cambio de mentalidade é importante, é substancial, hai que pensar en clave provincia, pero esa rede de contactos que xa tiña a nivel provincial e autonómico é moi útil e facilita moito este cambio de rol. Estouno vivindo con moita ilusión, e diría que case está resultando fácil grazas aos compañeiros, e tamén aos distintos gabinetes, especialmente o provincial, que fan máis fácil empaparse dos coñecementos e das novidades que ten para min esta administración.

"Dá vertixe estar ao lado de alcaldes e voceiros tan veteráns, pero tamén dá tranquilidade, estoulles moi agradecido pola confianza e polos consellos"

Estará rodeado de voceiros e de alcaldes moi veteráns e que teñen moito respaldo electoral detrás. Impresiona?

Impresiona, pero á vez tamén dá tranquilidade, porque eu sempre fun unha persoa de traballar en equipo, de delegar, de confiar, de consultar, non se me caen os aneis por pedir consello. Si dá vertixe, pero á vez é unha tranquilidade, porque cada vez que descolgo o teléfono para facerlles unha consulta só podo dicir cousas boas. Só podo estar agradecido cos consellos que me dán e coa paciencia que teñen porque consulto cousas que ao mellor, quen sabe, xa as debería saber.

Non o ven como un intruso, entón.

Non, para nada. Hai moitos anos que nos coñecemos, que nos respectamos e que nos apreciamos mutuamente a maioría deles.

Houbo algún voceiro na Deputación que non tiña experiencia previa de oposición, un papel que vostede si exerceu durante moitos anos no Concello de Lugo. Pode ser iso unha vantaxe?

É probable que si poida ser algo positivo. O labor de oposición non me asusta porque xa a fixemos, e creo que podemos aportar ideas para facer oposición en clave provincial, xuventude, ganas de traballar, ilusión e novos folgos, para conseguir recuperar a Deputación en catro anos, porque desta vez escapóusenos por apenas un cento de votos.

Cre que facía falta renovación? Xeracional, de ideas, de método...?

Non creo que a renovación sexa un concepto que teña que ir ligado á idade. Hai sitios nos que ás veces é precisa, pero eu coñezo alcaldes pola provincia que levan acumulados media ducia de mandatos e teñen tanta ilusión ou máis que o que aínda non foi alcalde. Cada ano sorprenden con novos proxectos e seguen ilusionando os veciños. A política é ilusión e o primeiro é tela un mesmo.

Por que cre que se lles escapou a Deputación?

Non sabería dicilo. Creo que fixemos todo o que estaba nas nosas mans e que o fixemos o mellor que soubemos. Non sei diagnosticar o problema. Sei que maioritariamente a provincia de Lugo escolleu o PP. A diferenza de votos co PSOE foi duns 30.000 e co BNG duns 50.000. Pero ao final a lei electoral, ese sistema maquiavélico que son os partidos xudiciais, o sistema de elección indirecta da Deputación, non facilitou que esa vontade real se traducira.

No Concello foi un voceiro de verbo duro. Será ese tamén o estilo que levará á Deputación?

Bueno, eu creo que hai cousas das que me vai custar moito separarme. Son unha persoa moi meticulosa no traballo, gústame coñecer ao detalle todo o que falo, son unha persoa vehemente e unha persoa que non rexeito unha contenda dialéctica nunca. Dito isto, o estilo de facer política hai que adaptalo ao lugar no que estás e ás persoas que tes en fronte. A contundencia vou seguir téndoa, pero haberá que ver a gradación que terá.

"O que me gustaría dos próximos catro anos é lograr que a Deputación tivera un trato igualitario con todos os concellos, sen ter en conta quen os goberna"

En fronte ten un presidente [José Tomé] que tampouco é brando.

No persoal xa temos trato dende hai tempo, e aínda máis agora. É unha persoa que non rexeita tampouco un debate, e creo que niso imos encaixar ben, pero sempre dende o máximo respecto, como creo que levo demostrado nos once anos que levo en política.

Que lle gustaría lograr nos vindeiros catro anos?

Igualdade, un trato igualitario do goberno provincial para todos os municipios. Creo que é a obriga que teñen o PSOE e o BNG. Que non se repitan escenarios como os que vivimos nos últimos anos. No 2023 asináronse 58 convenios por 6 millóns de euros -por certo, o 26 de maio, na véspera das eleccións, 13, sinal de que tiñan medo de perder a Deputación- e foron asinados cero con concellos gobernados polo PP. Isto non pode seguir ocorrendo. Aí tamén se demostra a altura de miras e a grandeza dun político, saber tratar por igual os cidadáns con independencia do que voten. Algo que aprendemos de presidentes como Feijóo e Rueda.

A realidade é que Rueda e Feijóo reciben esa mesma crítica.

Iso a maior maneira de acreditalo sería coller un papel e sumar, e non é como o pintan o PSOE e o BNG. Lugo é a provincia onde a Xunta máis inviste por habitante. Os que vivimos en Lugo coñecemos ben as administracións que invisten na nosa cidade, e os que viven noutros concellos tamén. De feito demóstrano cada vez que hai eleccións á Xunta, vese coa maioría amplísima coa que goberna o PP. Unha das queixas máis reiteradas é o estado da rede viaria da Deputación, 4.217 quilómetros, a maioría deles construídos ou postos en funcionamento con gobernos do PP, e hoxe a maioría están nun estado deplorable. Se vas por un concello gobernado polo PSOE ou polo BNG, a estrada é dun xeito, e se vas por un concello do PP é case unha corredoira.

O goberno de José Tomé leva anos pedindo que a Xunta se faga cargo dalgunha desas estradas e das residencias da terceira idade. Sobre isto último, cre que é desexable e que é posible?

Os acordos son sempre bos en todos os aspectos da vida, agora, é difícil acordar con políticos que o que fan é impoñer. A das residencias é unha situación herdada xa dos anteriores presidentes socialistas. É moi complicado acordar algo cando as residencias se fixeron e se ubicaron no lugar que quixo o presidente de cada momento, cando se asignaron as prazas sen ningún tipo de acordo, cando se puxeron en marcha sen ningún tipo de acordo...

Que cre que hai que facer, entón? Que faría o PP se gobernase na Deputación?

Eu non son representante da Xunta, pero obviamente, o lóxico é que cando se che pide colaboración para algo ti previamente poidas ter participación no deseño desa cuestión. Teño que recoñecer que os datos aos que tiven acceso de momento, que son os datos aos que creo que temos acceso, non me permiten facer unha proposta concreta sobre como se pode resolver este problema. Habería que estudar a situación, ver as necesidades reais destas residencias e tomar decisións.

No que si houbo acordo, a diferenza do que sucedeu no Concello, foi na suba de salarios políticos e das asignacións aos partidos. Sen ánimo de facer demagoxia, e poñendo por diante o traballo e a responsabilidade dun político, non eran dignos os soldos que había se os comparamos coas retribucións e o traballo de calquera outra persoa?

Chegamos a un acordo co presidente para a actualización de salarios, aceptamos a proposta do goberno, que non era máis que unha revisión de acordo coa suba de calquera salario, estamos arredor do 3%, nada tiña que ver co proposto noutros lugares. É unha actualización de acordo co custo da vida dunhas nóminas públicas, o mesmo que sucede cos funcionarios.

Como concelleiro da cidade, por que asuntos nos que ten parte a Deputación pelexará máis?

Por moitos, pero podería sinalar dous ou tres. A Deputación débese esmerar no mantemento dos parques periurbanos, o Rato, o Miño, o paseo ata a Fervenza..., porque ademais algún conecta con outros concellos. Tamén ten que implicarse máis na captación de turismo e na atención ao Camiño Primitivo, por exemplo co desdobramento da estrada do Burgo, para garantir a integridade dos peregrinos, como acaba de facer a Xunta en Carballido. Outra materia pendente é seguir poñendo en valor outra herdanza do PP, a Universidade. E por último, a Deputación e os concellos teñen que atraer investimentos públicos e privados. Que veñan empresas, que son as que xeran postos de traballo, riqueza e oportunidades. Teñen que poñer o caldo de cultivo para iso. As subvencións e as axudas están ben, pero ningún investimento realmente importante vai vir por unha axuda de 20.000 ou 50.000 euros. Vai vir por que o lugar que se lle ofreza teña unha boa localización, porque o concello e as institucións coas que teñen que tratar lles poñan a vida fácil... A mellor axuda é ter unha boa base empresarial. Temos exemplos na provincia, como A Mariña.

É a Deputación unha parada intermedia para Antonio Ameijide ou permanecerá os catro anos?

Nunca se sabe. Eu agardo traballar sempre con ilusión, ao 100% onde estea.

Tense falado tamén moito da posibilidade de que vaia ao Parlamento galego.

Non o sei. Non entra a tal momento nos meus pensamentos. O que toca é sacar adiante este posto. Volvo repetir, nunca pedín nada e seguirei sen facelo, pero sempre estarei a disposición das responsabilidades que o partido queira de min.

Como ve o escenario político logo das eleccións xerais?

Por moito que outros partidos se empeñen en negalo, o PP e Alberto Núñez Feijóo foron os gañadores das eleccións e demostráronse as gañas de cambio. En Lugo, máis do 50% dos votos foron para Alberto Núñez Feijóo e alcanzouse o obxectivo dos tres deputados, como en 2011. O PP foi a forza más votada en 63 concellos da provincia fronte a catro onde quedou diante o PSOE. Á vista destes resultados, queda claro que no PSOE son mestres en facerse trampas ao solitario. Gustaríame preguntarlle ao señor Tomé, que leva días pedindo a convocatoria de eleccións autonómicas, se realmente está seguro da súa petición, ou é unha manobra para desgastar ao seu compañeiro Besteiro, xa que o apoio ao PP foi unánime en toda Galicia e na provincia de Lugo o PP aventaxou ao PSOE en 20 puntos.