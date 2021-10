Antón Costas disertará en Lugo sobre la pospandemia

El presidente del Consejo Económico y Social de España, el economista e ingeniero técnico industrial vigués Antón Costas Comesaña, ofrecerá el próximo lunes una conferencia en el Círculo de las Artes de Lugo, a partir de las 20.00 horas.

El catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, que también presidió el Círculo de Economía de la ciudad condal, describirá en su intervención el Paisaje después de la pandemia: cicatrices sociales y económicas de la covid. Galicia.

El acceso a la conferencia será libre hasta completar el aforo al 90% en el salón regio del Círculo de las Artes. Los que estén interesados en acudir pueden inscribirse en este enlace.

Columnista de varios periódicos nacionales y conferenciante de éxito, Antón Costas es también un prolífico autor sobre la economía contemporánea y las consecuencias sociopolíticas de la crisis de 2008. Entre sus obras figuras El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que España funcione, La nueva piel del capitalismo o La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la crisis.

Antón Costas participaba a principios de este mes en el Foro La Toja, en el que abogaba por potenciar y prestigiar la Formación Profesional y por ofrecer "buenos empleos a más personas y en más lugares" porque de lo contrario la transformación digital y ecológica "no funcionarán".

La conferencia forma parte del foro Encontros en El Progreso, que organiza este grupo periodístico, y cuenta con el patrocinio de Caixa Rural Galega, el Colegio de Economistas de Lugo y Frisaqués.

El ponente será presentado por el catedrático de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo y miembro de la International Society for the New Institutional Economics, Xosé Carlos Arias, que fue el fundador de la revista Economía Aplicada.