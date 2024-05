Un anticiclón llega para quedarse desde este domingo a Lugo

Galicia despertó este viernes con cielos despejados en casi todo el territorio y un tiempo anticiclónico que dejó 25,9 grados en el Campus de Lugo. Después de una sucesión de días lluviosos los gallegos por fin volvieron a disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

No obstante, el reinado del anticiclón que era tan esperado por muchos, se verá alterado este sábado por un frente poco activo que volverá a llenar de nubes el cielo, en especial en la franja atlántica. "O sábado será un día novamente inestable, incluso ben entrada a tarde podería chover debilmente en zonas como a provincia de Lugo", precisa la experta de Meteogalicia María Souto.

Predicción para este sábado en la comunidad. METEOGALICIA

A pesar de todo, las precipitaciones no serán muy intensas ni persistentes, pero sí suficientes para aguar cualquier plan de playa para los que quieran disfrutar del último sábado de mayo.

Afortunadamente este episodio será aislado y el domingo volverá a entrar un anticiclón que, según las previsiones, ha llegado para quedarse. "Despois de tantos días húmidos e fríos volverá o tempo seco e soleado á comunidade pola influencia dun anticiclón que se asentará por tempo prolongado", recalca Souto.

Así, el tiempo será seco y soleado y las temperaturas típicamente primaverales aunque no muy elevadas. Los mercurios rondarán los 20 grados de máxima en casi toda la comunidad y las mínimas se quedarán en 8 o 10 grados.

A partir del lunes las altas presiones irán entrando progresivamente sobre la comunidad gallega, por lo que la estabilidad irá en aumento. "Podemos esperar varios días de bo tempo, seco e soleado e co avance da semana as temperaturas irán en aumento sen ser elevadas para a época do ano", dice la meteoróloga. Las previsiones señalan que los termómetros registrarán 24 grados el próximo miércoles en Lugo y ascenderán a los 29 grados en Ourense y a los 26 en Pontevedra.