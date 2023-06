Antía Moscoso ha organizado actividades de Arde Lucus para niños ingresados como ella

Hoy es un día fuerte de Arde Lucus, una jornada en la que el programa empieza a rebosar de actos y se hace difícil elegir. También será el día fuerte del que se desarrollará en la unidad de hospitalización de Pediatría del Hula, fruto de la imaginación y el trabajo de Antía Moscoso González, de 13 años, que ha ideado un montón de actividades para todos los niños que, como ella, tienen que pasar la fiesta ingresados.

La pregunta que se hizo fue "¿qué podemos hacer para que la estancia en el hospital sea más agradable y divertida?", cuenta. La respuesta fue un programa variado, pensado para que participen tanto los pacientes como el personal de la planta. "Hicimos un concurso de dibujo. Participaron los niños y también las enfermeras, así que hubo premios para niños y para adultos. El niño ganador se llevó un juego de mesa y la enfermera un collar que hicimos otra niña, Leire, y yo", explica.

Para que las celebraciones de hoy tuviesen un escenario a la altura, se ha encargado de decorar la sala de juegos pidiendo la colaboración de su amiga y de los padres de ambas, de manera que hay una zona para cada actividad. En el programa se incluye la preparación de un banquete de boda romana, el oficio de la propia boda entre romano y castrexa, una carrera de caballos (los triciclos han sido ataviados como tales), una batalla romanos-castrexos que enfrentará a muñecos de ambos bandos y un taller de peluquería y pintacaras.

"Aquí tienes mucho tiempo libre y pasa muy despacio. Me hizo mucha ilusión poder hacer esto y ayuda a estar entretenida. Pensé en algo que tuviera relación con Arde Lucus porque me interesa la Historia. Me gustó mucho poder hacerlo pero también es cierto que dio mucho trabajo", reconoce la joven, que se ha probado una verdadera dinamizadora sociocultural de la planta.

"Me gustaría seguir haciendo cosas. Quizás para San Juan, aunque coincide con Arde Lucus. Tenemos ya una hoguera hecha con papel pinocho que se puede utilizar...", explica y añade que le interesaría seguir implicada cuando acabe su ingreso. "Quiero ser voluntaria en el hospital, me gustaría poder venir y ayudar más adelante, cuando tenga la edad", apunta.

"El objetivo es que los niños, niñas y niñes que estamos hospitalizados volvamos a tener ilusión", dice Antía, que se empeñó mucho en que las actividades fueran lo más inclusivas posible porque, lo cierto, es que en Pediatría, hay pacientes de edades muy dispares.

Como buena animadora, no se olvidó de los incentivos. "Organicé también un sorteo de regalos. En realidad, hay regalos para todos los niños", explica la joven de 13 años.

El personal reconoce que las actividades son especialmente bienvenidas ahora que el aula escolar de la planta de Pediatría, como el resto de colegios, ha iniciado las vacaciones. Recuerdan que si un ingreso se hace a menudo muy pesado para un adulto todavía puede serlo más para un niño.