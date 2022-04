Las Anpas de Lugo piden "coordinación" sobre el uso de mascarillas en los centros

La presidenta de Fapacel (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de Lugo), Isabel Calvete, reclamó “coordinación y coherencia” en el ámbito educativo en relación con el uso de la mascarilla en las aulas, porque en las últimas horas la postura de algunos centros sembró cierta confusión entre las familias.

En declaraciones a EFE, Calvete confirmó que algún centro de la provincia de Lugo informó a los padres de “la obligación de seguir con la mascarilla puesta en las aulas”, cuando otros no se pronunciaron al respecto, a la espera de que este miércoles fuese publicado el real decreto en el Boletín Oficial de Estado (BOE).



“No puede ser que unos centros se remitan a las decisiones del Gobierno, otros a las recomendaciones de la Xunta y otros hagan lo que les parezca más conveniente”, dijo Calvete, porque, al final, los padres de los niños no saben a qué atenerse.



En ese sentido, dijo que “las familias no van a pronunciarse en un sentido o en otro” en relación con la conveniencia de seguir llevando o no la mascarilla en el interior de las aulas, dado que “se trata de un tema sanitario y las autoridades sanitarias tienen la última palabra”.



De hecho, Calvete recordó que esa fue la postura de las ANPAs durante los dos últimos años de pandemia, en los que por su parte no se cuestionó el criterio científico aplicado por las autoridades sanitarias para tratar de frenar los contagios de coronavirus.



Sin embargo, en este momento, sí reclamó “un poco de coordinación y de coherencia” para que los padres sepan lo que tienen que hacer en relación con el uso de la mascarilla por parte de sus hijos en los centros educativos.