El Anpa del Luís Pimentel exige a Educación aseos en las aulas de 4º de infantil

La Asociación de Nais e Pais (Anpa) del colegio Luís Pimentel ha vuelto a exigir a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que dote de aseos a las tres aulas de 4º de infantil de este centro, que tiene 75 escolares de tres años.

Los alumnos de 4º de infantil de este colegio de A Piringalla comparten un edificio en el que hay un baño común en los pasillos, cuando, según asegura la asociación Triscos, la normativa establece "un aseo por aula, que contará cun lavabo e un inodoro adecuados ao tamaño dos nenos e nenas escolarizados".

El presidente del Anpa, Carlos García, asegura que "mentras os nenos van ao baño, as profesoras non poden seguir co normal desenvolvemento da actividade docente". Explica que al no estar los aseos en las aulas, las docentes tienen que estar pendientes de si los escolares precisan de su ayuda.

El Anpa del Luis Pimentel, en un escrito que remitió a la jefatura territorial de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Lugo advierte de que si este verano, aprovechando las vacaciones, no se acometen las obras solicitará a las "autoridades administrativas competentes a suspensión do curso escolar en 4º de educación infantil no Ceip Luís Pimentel" el próximo mes de septiembre.

Esta asociación recordó que a finales de 2015 ya presentó un escrito ante este departamento autonómico dando cuenta de esas deficiencias.

RESPUESTA. La delegación territorial de la Xunta respondió este martes que estudiará esta demanda, pero precisó que en verano se acometen obras consideradas "urxentes e de obriga legal". Aclaró que los aseos integrados en las aulas del segundo ciclo de infantil "non é unha obriga legal", aunque "si unha práctica común" cuando se construyen nuevos centros o se reforman los existentes.