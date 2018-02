Tres años de sangría en el Concello de Lugo

José López Orozco llegó a decir en su momento de mayor popularidad que su pasión era la política local y que no tenía pensado dar el salto a la arena gallega o nacional. Fue alcalde durante 16 años, hasta que sus imputaciones judiciales le llevaron a ser vetado por los partidos de izquierda cuyos votos necesitaba para repetir en el cargo, por lo que finalmente decidió dejar el Concello para que una compañera de partido tomase el testigo. Por aquel entonces, en junio de 2015, la política local vivía días intensos con la irrupción de nuevas fuerzas que llegaron a duplicar de tres a seis el número de grupos en la corporación, pero tres años después la situación es otra y la corporación vive una sangría de bajas.

Aunque la marcha de Orozco, que no llegó a tomar posesión de su acta, fue forzada, desde aquel momento se han registrado hasta nueve renuncias a integrar la corporación por parte de candidatos de las tres fuerzas más votadas en las elecciones municipales. Esta semana se conocían las dos últimas, tras formalizarse la salida del edil de Lugonovo Iñaki García y el anunciar el siguiente en la lista, Elías Pérez, que no tomará posesión del acta de concejal. Además, la próxima en abandonar podría ser la popular Carmen Penelas, que ayer no acudió al pleno al estar de baja y que apenas participa de la actividad municipal, ya que solo acude a votar a los plenos.

Estos nuevos casos, que se suman a los registrados el verano pasado cuando decidieron pasar página a su etapa en la política local los portavoces del PP, Jaime Castiñeira, y Lugonovo, Santiago Fernández Rocha, son una prueba de la sensación de hastío que la vida municipal parece haber generado no solo entre algunas personas que decidieron formar parte de las candidaturas, sino también en la sociedad.

Y es que la sesión plenaria ordinaria celebrada ayer, al igual que viene ocurriendo en los plenos mensuales, fue una demostración de lo lejos que parecen estar los grupos políticos de la realidad y los problemas de los lucenses. Tan solo una de las iniciativas debatidas tenía relación con una carencia real de un vecindario, en concreto, de una veintena de viviendas de tres calles de As Gándaras que llevan años pidiendo que un enganche a una traída municipal de agua que pasa a pocos metros de sus casas.

Tras un debate en el que los portavoces de todos los grupos asumieron la reivindicación de los vecinos, varios de ellos presentes en el salón de sesiones, la moción quedaba aprobada por unanimidad mientras se escuchaba al concejal de infraestructuras, Manuel Núñez, decir desde su asiento: «Farase cando se poida».

A la salida, uno de los vecinos comentaba resignado que «nos quince anos que me quedarán de vida sei que non vou ver a traída de agua feita» y recordaba que el edil del gobierno había explicado en el debate que la obra no se ejecutaría mientras no se urbanizase la zona, un escenario difícil de imaginar a corto y medio plazo en los barrios periféricos de la ciudad.

Al margen de este debate, los ediles de la corporación dedicaron las otras cuatro horas que duró la sesión a debatir de cuestiones políticas o ideológicas del momento, repitiendo los argumentos de los debates que se pueden escuchar en el Parlamento de Galicia o en el Congreso. Iniciativas relacionadas con el Día de la Mujer, con la instrucción de la operación Carioca, con la situación laboral en Correos o en los juzgados volvieron a sacar a la luz el «partido de tenis» entre PP y PSOE, como así definen algunos ediles de la oposición los reproches que se lanzan los concejales de estos partidos por la actuación de los distintos gobiernos.

Sin embargo, la realidad es que esos debates apenas trascienden y ni siquiera los miembros de los medios de comunicación dedican más de media hora a cubrir los plenos, hasta el punto de que en algún momento de la sesión, al margen de varios ediles y los cuatro funcionarios que tienen obligación de estar presentes, este periodista era la única persona que seguía el pleno, atestiguando el desinterés que genera entre el ciudadano la actividad municipal.

causas de la crisis. Pero si en la crisis de la política local tiene parte de culpa una oposición que ha protagonizado episodios de división interna cuando no de descomposición, como parece que está ocurriendo con Lugonovo, el principal desgaste que sufre el Concello llega desde el área de gobierno, limitado no solo por el número de efectivos -de los ocho ediles del PSOE solo seis tienen dedicación plena-, sino también por la reducción del número de funcionarios, por el mal ambiente con el que se trabaja en algunos departamentos y por la ausencia de presupuesto desde 2016, que tiene prácticamente paralizada la licitación de nuevos contratos. De hecho, esta precaria situación fue la que llevó al socialista José Manuel Díaz Grandío a dejar el Concello cuatro meses después de iniciarse el mandato tras 16 años en el cargo. Un mes antes quien abandonaba era su compañero Juan Carlos González Santín, en su caso para continuar como parlamentario autonómica tras ver frustradas sus expectativas de ser presidente de la Diputación, un cargo que inicialmente estaba destinado a Lara Méndez.

La ahora alcaldesa, a la que frecuentemente se le reprocha desde la oposición que ella no quería ese cargo, tampoco mostró durante la sesión de ayer su mejor cara y en distintos momentos abandonó el pleno al igual que suelen hacer otros ediles, con excepción del de Ace-EU, obligado a seguir todas las intervenciones al ser el único integrante de su grupo municipal. Mientras, en otros asientos la procesión iba por dentro, como ocurría con las dos ediles que quedan de Lugonovo, que tuvieron que asumir improvisadamente las intervenciones que debería haber realizado Iñaki García, quien les había anunciado su marcha solo dos días antes.

Cristina Pérez y Victoria Esteban tendrán en el próximo pleno como nuevo compañero a Víctor Álvarez, portavoz del partido y número ocho de la candidatura, que accederá al Concello tras ver cómo a cinco compañeros de lista no les sedujo la idea de formar parte de esta corporación, en unos casos por circunstancias personales, en otros por diferencias con su organización y en todos quizá porque la política local no es lo que fue.