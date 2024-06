Tres años y medio de cárcel para el acusado clave del caso Carioca

El juicio de la pieza central de la operación Carioca comenzó este martes en la Audiencia Provincial, donde se cumplió el guión previsto que ya fue adelantado por este diario: cuatro de los cinco acusados reconocieron su culpabilidad, mientras que el quinto rechazó el acuerdo y decidió seguir adelante en solitario con el juicio, que se reanuda este miércoles.

La Fiscalía anunció en la vista inicial que existen acuerdos de conformidad con cuatro de los acusados, si bien los términos exactos, por cuestiones procesales, no se conocerán hasta el final, cuando el ministerio público cambie sus peticiones en el trámite de conclusiones provisionales. No obstante, fuentes cercanas al proceso confirmaron a El Progreso las líneas generales de esos acuerdos, que incluyen una pena de tres años y medio de prisión para el principal acusado en esta causa, además del pago de unos 5.000 euros en multas e indemnizaciones.

Este es el excabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo, que acumulaba más de una decena de acusaciones por solicitud de favores sexuales, abuso sexual, continuado de cohecho, revelación de secretos, favorecimiento de la prostitución, omisión del deber de perseguir delitos y violación con amenaza de arma de fuego. Todos estos delitos los habría cometido contra mujeres extranjeras que ejercían la prostitución en diversos burdeles de Lugo, a las que el acusado conocía porque era uno de los encargados de su control como agente del Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil de Lugo.

El resto de los delitos, según la Fiscalía, los cometió para obtener dinero y favores de los dueños de los prostíbulos, a los que extorsionaba y, a la vez, facilitaba información.

Solo por la acusación de violación, el exguardia ya se enfrentaba a una petición de once años de cárcel. En total, las penas sumaban más de 21 años. Así que, en principio, aceptar la pena de tres años y medio le asegura no volver a prisión. Para el acuerdo se le aplicarán atenuantes de dilaciones indebidas en el caso (estas son para todos los acusados), reparación del daño, el descuento del tiempo que ya pasó en prisión preventiva, la edad y el delicado estado de salud que padece, que en algún momento del largo proceso hasta hizo temer que no llegaría a ser juzgado.

Multas para los proxenetas

El otro gran protagonista de la Carioca, José Manuel García Adán, compareció por videoconferencia desde la prisión de Mansilla de las Mulas. El que fuera dueño de los burdeles Queens y La Colina ha cumplido ya 15 años en prisión tras varias condenas, la principal a 21 años por violación, maltrato y secuestro a su pareja. En esta pieza está acusado, como los otros dos proxenetas, de cohecho pasivo por haber pagado a Armando Lorenzo, y se le pedía año y medio de cárcel.

Su acuerdo con la Fiscalía no solo le ha permitido rebajar a condena a una multa de 2.000 euros, sino que cuando sea firma esta sentencia podrá pedir la refundición de penas y acceder a los beneficios penitenciarios de los permisos y el tercer grado. Saldrá de prisión después de 15 años.

José Marcos Grandío Ascariz, en el juicio del caso Carioca. SEBAS SENANDE

La misma acusación y la misma pena recaía sobre José Marcos Grandío Ascariz, que fue propietario del prostíbulo Eros. También arreglará con una multa de 2.000 euros, el doble de la que pagará el tercero de los proxenetas, Jesús González, ya que para este solo se solicitaba un año de cárcel.

Estos acuerdos cierran para todos ellos un proceso que ha durado 16 años, desde el inicio de la instrucción de la Carioca. Para todos menos para Julio B.R, quien era jefe de Lorenzo en el Emume y el único que ha rechazado el acuerdo con la Fiscalía para defender su inocencia de los dos delitos de los que se le acusa: omisión del deber de perseguir delitos (en relación a la investigación de un matrimonio de conveniencia) y solicitud sexual por parte de funcionario público en concurso con un delito de abuso sexual. Se enfrenta a una pena total de 19 meses de cárcel.

El único y gran protagonista de la segunda sesión de la Operación Carioca

Él será el gran protagonista en la sesión de este miércoles, en la que están citados a declarar tres guardias civiles y dos mujeres que, en principio, deben comparecer por videoconferencia desde Brasil. Dado lo que costó localizarlas, no se descarta que tampoco esta mañana hagan acto de presencia y el juicio tenga que suspenderse.

Decir que la instrucción de la operación Carioca fue polémica es quedarse corto. Algunas de las actuaciones, de hecho, sirvieron al CGPJ para sancionar a la jueza Pilar de Lara. Y más de una docena de ellas fueron puestas de manifiesto en la jornada inicial por parte de César Lodos, abogado de Julio B.R, el guardia civil que no aceptó declararse culpable.

En realidad, todas estás nulidades, más algunas relacionadas con cada uno de los casos de los imputados, iban a ser alegadas por todos los abogados de las defensas, si bien no hizo falta al declararse culpables sus patrocinados.

"El atestado que inició el juicio es falso"

Lodos comenzó cuestionando el mismo inicio de la operación Carioca, que en su opinión nace de una nulidad documental: "El atestado con el que dio inicio es falso", afirmó. El letrado explicó que dicho atestado, en el que un guardia civil compañero de los procesados recibe la declaración de una mujer brasileña que denuncia a Armando Lorenzo por una violación sucedida dos años antes, figura como abierto en la propia comandancia, mientras que, según él, la declaración se tomó antes, en un domicilio particular, con más personas delante y durante una especie de comida de presentación de productos Avon.

También consideró que la jueza Pilar de Lara se quedó con la instrucción sin que le correspondiera, que fue una investigación prospectiva y que se realizó con "parcialidad" porque la magistrada se dejaba guiar por el guardia civil comisionado, que "era enemigo declarado de los investigados". Para apoyar este argumento recordó que en el propio sumario hay grabaciones en las que los mismos investigadores dicen: "La jueza traga con todo como una gilipollas".

Además, recordó que en ningún momento se le dejó interrogar a la mujer que acusa a su defendido, quien ni siquiera fue informado de los delitos por los que ahora se le acusa. Para terminar, alegó que aún en el caso de que las actuaciones no fueran nulas, los delitos de su defendido habrían prescritos.

Fiscalía y acusación rechazan todos los motivos de nulidad

Por el contrario, tanto la Fiscalía como la abogada que ejerce la única acusación particular personada (una mujer que acusa al cabo Armando de favores sexuales, y con la que se ha llegado a pacto para que sea indemnizada con 500 euros), rechazaron todos estos motivos de nulidad y los limitaron a meras irregularidades que en modo alguno pueden suponer la nulidad total de la causa.

En opinión de las acusaciones, todas esas posibles irregularidades estarían justificadas por el largo periodo que se mantuvo el secreto de sumario (cuatro años) y la enorme dimensión de la instrucción, que sumó 276 tomos.

Precisamente, la presidenta del tribunal, la magistrada María Luisa Sandar, recordó al principio del juicio que todos esos tomos estaban a disposición de los presentes si se necesitaban, pero en otras sala porque era materialmente imposible meterlos en la de vistas.

Expectación y una visita inesperada

El comienzo del juicio principal de la operación Carioca despertó una gran expectación, con la presencia de una docena de representantes de medios.

Pero también se acercaron por la Audiencia Provincial algunas personas de la asociación Impunidade Carioca, que está en contra de los acuerdos de conformidad y es muy crítica con la posición de la Fiscalía.

Justo desde el otro lado, otra presencia que llamó la atención fue la de uno de los nombres históricos en el mundo de la prostitución en Lugo, Manuel Ulloa Manteiga, El Melenas.

Estuvo hablando con los otros dos proxenetas antes de la vista y se quedó al juicio. Él mismo fue juzgado hace años y condenado.