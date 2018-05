La comisión de reclamaciones y sugerencias es la puerta a la que llaman los ciudadanos cuando sienten indefensión porque el Concello de Lugo no da una solución a sus demandas. Es el caso de la propietaria de un coche que quedó completamente calcinado al verse afectado por las llamas declaradas en un contenedor próximo cuando estaba aparcado en la Rúa Pintor Villamil.

La afectada presentó hace tres años una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello de Lugo solicitando una indemnización de 3.750 euros por los daños que le ocasionó el incendio. Tras varios escritos sigue esperando una respuesta.

Esta ciudadana asegura que padece "una situación de absoluta indefensión" debido a la "desidia" del Concello de Lugo, porque, según dice, aunque ha cumplido "estrictamente los plazos establecidos" para reclamar la responsabilidad patrimonial se encuentra con que la administración local "obvia por completo esos mismos plazos así como su obligación de resolver".

VELOCIDAD EXCESIVA. A esta comisión municipal también ha recurrido una vecina de Estrada da Granxa, que denuncia que en la explanada de esta calle "los coches pasan a gran velocidad" y "se saltan la señalización", lo que supone "un peligro" para los vecinos, especialmente para los niños.

Esta vecina propone que la Policía Local patrulle en esta calle "en horas puntas", de 13.30 a 14.00 horas y de 19.00 a 20.00, que instalen pivotes en el aparcamiento que delimiten por donde deben circular los vehículos.

En este caso la respuesta de la Policía Local es que está vigilando la zona, en la que precisa que la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora, para denunciar las infracciones y recomienda que se vuelvan a señalizar los carriles de circulación porque están despintados.

RECIBOS DEL AGUA. Una de las quejas más frecuentes en esta comisión de reclamaciones y sugerencias es por los recibos del agua. En la última semana ha recibido tres. Una lucense exige que el importe se ajuste a lecturas reales, no estimadas. Otra pide que le devuelvan la diferencia cobrada de más también porque el importe no se ajusta al consumo hecho y afirma que los ciudadanos no tienen que pagar "a mala xestión dun servizo". La tercera es porque una vecina lleva dos años esperando que le devuelvan la fianza por el agua.