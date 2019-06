Cuatro años de cárcel por atracar a un conocido en un garaje de la Rúa Milagrosa

Se presentó ante la jueza como un chico inocente preocupado únicamente por su hermana pequeña, pero su versión no convenció y acabó condenado a cuatro años de cárcel. El joven fue acusado de atracar a un conocido en la Rúa Milagrosa y lo juzgaron en el Penal número 1 de Lugo, donde negó los hechos y explicó que únicamente se acercó al denunciante para hablar con él. "Yo no le pegué ni le robé, solo le recriminé que le vendiera droga a mi hermana pequeña", dijo.

La magistrada, sin embargo, vio pruebas suficientes para condenarlo como autor de un delito de robo con violencia. Así, según quedó recogido en la sentencia, el 22 de septiembre de 2018, sobre las doce y cuarto de la noche, el acusado y su entonces pareja, A.L.M., caminaban por la Rúa Milagrosa y se encontraron con otro joven, al que ya conocían y con el que no mantenían una buena relación.

En cuanto se cruzaron con él, el acusado lo agarró con fuerza para introducirlo en el interior de un garaje y le rompió la correa de una riñonera que llevaba puesta, que se cayó al suelo. En ese momento, la chica la recogió, al mismo tiempo que su compañero le bajaba los pantalones a la víctima y hacía ademán de pegarle.

De este modo, logró arrebatarle una piedra de hachís que llevaba escondida en su calzoncillo. Además, mientras esto sucedía, la chica revisó la riñonera y cogió 180 euros que había en su interior. Acto seguido, la pareja se dio a la fuga, aunque antes le dijeron a la víctima que si los denunciaba, lo matarían.

En la vista oral, que se celebró el pasado 8 de enero, el denunciante ratificó su acusación, aunque matizó que la chica parecía asustada. "Él me agarró y me quitó todo lo que llevaba encima. Me rompió una riñonera Gucci que acababa de comprar y su novia la recogió rápidamente y le pasó el dinero a él. Creo que ella no sabía que me iban a robar", dijo.

La joven, por su parte, contó una versión totalmente distinta de lo sucedido. Según explicó, los hechos no tuvieron lugar en la calle, sino en el interior de un piso. "Yo fui con la hermana de mi novio a comprar hachís y cuando estábamos arriba, mi novio entró, se enfrentó al chico y le rompió la riñonera. Luego me pidió que la cogiera y yo le obedecí porque siempre me pegaba y le tenía miedo. Pero yo no cogí dinero, solamente se lo di a él", dijo. La joven aportó una denuncia contra el acusado por violencia de género para corroborar su versión, pero la jueza explica que es "muy posterior a los hechos", por lo que considera que no quedó probado que actuara coaccionada por su pareja.

De hecho, concluye que la chica participó en el asalto de forma consciente y totalmente voluntaria, por lo que la condena a dos años de prisión como cooperadora necesaria de un delito de robo con violencia e intimidación.

Además de las penas de prisión, la sentencia de la jueza del Penal número 1 -que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial- obliga a los acusados a indemnizar conjuntamente a la víctima en 195 euros por el dinero que le robaron y por los daños que le ocasionaron en la riñonera cuando se la rompieron.