Año Nuevo en blanco y con 80 vías de la provincia afectadas por la nieve y el hielo

Buena parte de la provincia de Lugo ha amanecido nevada, lo que nos ha dejado bonitas estampas y algunas dificultades para la circulación.

De este modo, este viernes la Diputación de Lugo mantiene desplegado un dispositivo compuesto por 96 operarios y 48 equipos para favorecer el tráfico y la seguridad en la red viaria.

El dispositivo trabaja desde primera hora de la mañana de este día uno en 80 carreteras que discurren por 13 municipios de la Montaña y de la zona sur de la provincia: Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos. En las vías disteis municipios se transita con dificultad por las intensas nevadas de las últimas horas, que llegaron a provocar espesores de entre 5 a 15 centímetros, además de placas de hielo.

Los ayuntamientos más afectados por la nieve son Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro y Cervantes, siendo aconsejable en las carreteras de estas localidades el uso de cadenas en todos los vehículos que no sean todoterreno.

El dispositivo de seguridad movilizado por la Diputación está formado por 96 operarios, 20 máquinas quitanieves con saleiro, 16 pick up con sal y cuña quitanieves, y 12 vehículos todoterreno de apoyo. Asimismo, los 12 silos de sal de la Diputación disponen de 35 toneladas cada uno para conseguir deshacer las placas de hielo que hay en el firme y favorecer así la seguridad de los usuarios y usuarias de las vías.