A Pablo (nombre ficticio) le amputaron una pierna por debajo de la rodilla hace ahora dos años. Estuvo hospitalizado del 25 de septiembre al 3 de diciembre de 2020 y, tras pasar por "tres ou catro operacións" y después de recibir cuidados sanitarios en el domicilio durante un tiempo, en marzo de 2021 solicitó el certificado de discapacidad. Año y medio después sigue esperando por él porque todavía no ha logrado que le viera un médico del servicio de valoraciones de la Xunta. La razón es que, desde esta primavera, las tres plazas de facultativo estuvieron descubiertas prácticamente todo el tiempo por distintos motivos, como excedencias, bajas y vacaciones.

El problema es que esta situación no es coyuntural, según reconocen fuentes de la administración, que señalan que esos puestos no resultan atractivos para los profesionales y estos duran poco tiempo en ellos. Esa es la información que se da también a algunas personas que están pendientes de ser valoradas cuando llaman por teléfono para tratar de saber cuánto tardarán en ser vistas. "Non sei cal é a razón de que os médicos non queiran ir para alí, se teñen moita carga de traballo ou que", explica un afectado.

El volumen de trabajo en este momento no puede ser bajo, ya que, aunque la Consellería de Política Social no facilita datos de cuántas personas hay en lista de espera, hace siete meses que apenas se hacen valoraciones. Sin embargo, parece ser determinante también el salario que perciben los facultativos, que estaría bastante por debajo del de otros puestos sanitarios.

Consultada sobre la situación del servicio, la consellería reconoce que "está a haber dificultades para cubrir os postos de persoal médico nos equipos de valoración na provincia. Con todo, o pasado 1 de outubro incorporouse un novo médico e estanse a retomar as valoración pendentes", aseguraba hace unos días. Sin embargo, ese facultativo ya ha dejado también el puesto, según ha podido saber este diario.

La situación conlleva que las personas que están pendientes de ver reconocida su discapacidad no puedan acceder a los beneficios que conlleva, en función del grado de la misma, que pueden ir desde ventajas para aparcar, rebajas fiscales y en los medicamentos y acceso a plazas de empleo destinadas a este colectivo.

"Xa non é que vaian lentas as valoracións, é que están paradas, e a saber canta xente está en espera. Se fose só eu..., pero así aínda é máis grave", afirma con resignación Pablo. Reconoce que el personal que le atiende por teléfono cada vez que llama para interesarse por la situación se compadece de él y de los que están como él, pero eso no soluciona el problema, denuncia este lucense.

La suya, dice, es una valoración fácil de hacer. "Teño a perna cortada por debaixo do xeonllo, non hai moito que valorar...", señala. Pero no se trata del grado de dificultad de la evaluación porque, como a él mismo le han informado en el servicio, "dende marzo non se tramita ningunha discapacidade". No es la primera vez que hay quejas por el retraso en las valoraciones, pero esta vez la situación parece más grave.