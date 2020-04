EL ESPECIALISTA en Patología Animal de la Facultade de Veterinaria, Gonzalo Fernández, sigue al día las diferentes investigaciones relacionadas con el nuevo coronavirus y animales.

¿Qué se sabe sobre el posible contagio de personas a animales?

En China han hecho análisis a diferentes animales, no solo domésticos, sino de otras especies, y no han reportado más allá de dos casos. En Estados Unidos y en Europa se están haciendo estudios en animales de compañía, que incluyen unas 4.000 muestras en zonas de gran incidencia del virus, y hasta hoy, de todo eso solo se han descrito dos casos en China de perros que no padecieron la enfermedad y por tanto no la podían transmitir. En perros no se ha encontrado sintomatología, si se ha detectado virus vivo a partir de ellos.

Pero se ha reportado el caso de un gato en Bélgica y el de una tigresa en Nueva York, ¿no?

Sí, en el caso del gato de Bélgica no está muy confirmado, porque las muestras las tomó el propio dueño de vómitos del suelo. No está muy bien documentado. En el caso de la tigresa de Nueva York, que es una especie diferente, es posible que sea susceptible a la infección.

¿Son capaces de transmitirlo?

Eso es lo que hay que ver. De todas formas un tigre no es el animal de compañía más habitual.

¿Hay más investigaciones en este sentido?

Existe un experimento que están desarrollando en China. En la ciencia de hoy se pueden publicar estudios antes de que se publiquen oficialmente; este es un trabajo que la comunidad científica todavía no ha valorado todavía. Introdujeron una carga altísima a unos gatos y no presentaron ningún tipo de sintomatología. Son estudios pequeños, con pocos animales y en condiciones experimentales.

"Si fuera algo frecuente, China ya habría reportado este problema hace meses en el control de la enfermedad"

¿Significa que, sin padecer la enfermedad, pueden contagiar a otros gatos o animales?

No se sabe todavía. Pero si fuera algo muy frecuente, China ya habría reportado este problema hace meses en el control de la enfermedad. Hay que seguir haciendo estudios, porque de momento hay pocos y es difícil extraer conclusiones. Hoy en día los que se han realizado no tienen importancia epidemiológica, pero claro que hay que tener cuidado. Si estamos infectados y tenemos una mascota, tenemos que evitar el contacto con ella.

¿Una persona que ha dado positivo en coronavirus puede infectar a su mascota?

Hay evidencias de infecciones en animales de compañía en contacto muy directo con alguien infectado, pero no hay evidencias de que ese animal se lo pueda transmitir a otra persona. Son bastantes resistentes, se han reportado dos casos en el mundo. No es un acto común, pero puede pasar. Queda claro que una mascota puede dar positivo, pero eso no implica que desarrolle la enfermedad y por tanto contagie a otros. Claro. Si una persona tiene coronavirus y mascota en casa, se recomienda que actúe con las mismas precauciones que con las personas de esa casa. Las mascotas se contagian por contacto. Las muestras se cogen en la fosa nasal y en la boca. Una persona que tiene un perro está constantemente con él, los que tenemos animales de compañía lo hacemos, y si estamos infectados les contaminamos. Pero si toses en la mesilla de noche y les haces el test a la mesilla, también dará positivo. La clave es que se desarrolle la enfermedad, que en el caso del perro, insisto, no hay casos clínicos de que ocurra, de que se infecten, multipliquen el virus y contagien. No hay evidencias de eso, y sí de todo lo contrario. Vayamos al origen de este nuevo coronavirus.

¿Se sabe ya que viene de un animal?

Este coronavirus sí, hay otros que no. Hay otras zoonosis famosas como el ébola, el sida o la salmonelosis, para la que se ha hecho un programa muy importante en aves para erradicarla. Se sabe que el origen de este coronavirus es animal. De todas sus relaciones filogenéticas se concluye que viene de los murciélagos, no se sabe si directa o indirectamente por medio de otro mamífero. El otro SARS, el de 2003, tuvo un intermediario, un pequeño mamífero que vive en Asia.

¿Un intermediario que en este caso podría ser el pangolín?

Sí, cuantas más cepas tengas de diferentes especies en los medios filogenéticos, más relación puedes encontrar con su origen. Tienes una rama, que es el pangolín, pero no sabes si va al tronco o hubo otro animal por el medio. Se sabrá con el tiempo.

¿La solución pasa por cerrar los mercados clandestinos de China?

Sobre todo los de animales exóticos que no tienen control veterinario. En Europa hay un control muy exhaustivo de zoonosis, pero en animales exóticos es mucho más complicado. El pangolín estaba prohibido, pero en un comercio clandestino no puedes controlarlo y entonces pasa lo que pasó.