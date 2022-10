Los ángeles rezan por un nuevo cielo

La Policía Nacional festejó este martes en Lugo a sus patronos, los Ángeles Custodios, una cita que el comisario jefe, José María Esteban, aprovechó para romper su habitual mutismo y, con sutileza, enviar una carga de profundidad al Gobierno a cuenta de la necesidad imperiosa de una nueva comisaría. Según reveló Esteban en sus intervención ante autoridades y agentes, la necesidad de una comisaría que sustituya a la vetusta y poco operativa de la calle Chantada no solo es admitida por todos sino que desde el Ministerio de Interior se transmite que no hay problemas de dinero, por lo que no entiende está situación.

Una reclamación a la que se sumó posteriormente el PP local, pero que no causó reacción alguna en la representante del Gobierno en la provincia, Isabel Rodríguez. Esta dedicó su intervención, al igual que hizo el comisario Esteban con la mayor parte de la suya, a resaltar el gran trabajo y entrega de la Policía Nacional: "As estatísticas oficiais proban que a provincia de Lugo figura entre os territorios máis seguros de España", afirmó la subdelegada.

Asistentes al acto. VICTORIA RODRÍGUEZ

Durante el acto, en el que también participaron la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el delegado de Xunta, Javier Arias; la diputada provincial Pilar García; el fiscal jefe da Audiencia Provincial, Roberto Brezmes; el subdelegado de Defensa en Lugo, Juan José Fernández, y el teniente coronel de la Guardia Civil en Lugo, Carlos Freire, se entregaron 15 distinciones al mérito policial 2022.

GALARDONADOS. Las personas galardonadas este ano con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco son el inspector jefe, José Aneiros; la oficial de Policía Clara Fernández, y los agentes Carlos Sánchez, María González, Guzmán Faustino Solmo, Carlos Rey, Javier Álvarez, Miguel Rodríguez, Javier Novo, Carlos Barba, Manuel Núñez, Gonzalo Grueira y Miguel López. También se reconocieron los méritos del capitán de la Guardia Civil de la compañía de Monforte de Lemos, Antonio Hernández, y de la jefa de la oficina de extranjeros de la Subdelegación, Montserrat Vidal.

Intervención del comisario jefe. VICTORIA RODRÍGUEZ

Además, las autoridades y los agentes compartieron una eucaristía en la catedral, que fue oficiada por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco.