Ángel Castelló: "Después de 12 años en Lugo, me siento identificado como vecino"

Después de 16 años al frente de la notaría en As Pontes, Ángel Castelló Vicedo se traslada a la capital lucense para abrir su despacho en la Rúa Bispo Aguirre 20. La sede notarial ya se encuentra en funcionamiento en pleno casco histórico. Por ello, su titular está al frente de un grupo de tres profesionales, y tal y como él mismo cuenta, "para ofrecer un servicio público y de calidad a los lucenses". La despedida por jubilación de José Antonio Caneda le ha permitido a este profesional valenciano acceder por antigüedad a un puesto notarial junto a la muralla. Ángel Castelló completó su formación académica en la Universidad de Alicante, donde se mantuvo siempre en el cuadro de honor de su promoción. Este afán le sirvió para graduarse con el premio extraordinario dentro de la carrera de Derecho. Después, en el año 2004, llegarían las oposiciones a notario donde logró la graduación de apto. Su primer destino fue Forcarei, en Pontevedra, y un año después, llegaría a la localidad pontesa, aunque Ángel Castelló mantiene su residencia fija en la capital lucense desde hace 12 años.

¿Cuándo abrió sus puertas su nuevo despacho notarial en Lugo?

El despacho fue inaugurado el pasado lunes, en la Rúa Bispo AguiAguirre 20 y ofrece todos los servicios propios de una notaría como son la compra-venta de propiedades, gestión de herencias, creación de sociedades, hipotecas y préstamos o poderes y actas notariales, entre otras. Además de atender los asuntos oficiales en mi despacho de Lugo, también soy el notario titular de las localidades de Becerreá y Guitiriz, pero solo de forma circunstancial, hasta que se incorporen los respectivos cargos, puesto que, por el momento, se encuentran desiertos debido al reciente concurso de destinos. Me gustaría recalcar que, como dice la leyenda escrita en el Anxo Carro, ‘Isto é Lugo e aquí hai que sachar’, como referencia a mis intenciones profesionales en la ciudad.

¿Cómo puede resumir su experiencia profesional en As Pontes durante los últimos 16 años?

Quiero agradecer a la gente de As Pontes su trato y amabilidad durante mi estancia allí. Siempre se han portado conmigo de una forma excepcional. Guardo un gran recuerdo de ellos.

¿Cuál es su formación académica y dónde ha cursado sus estudios superiores?

Soy de un pueblo de Alicante que se llama Agost. Allí realicé los estudios primarios en el colegio de La Milagrosa y la educación secundaria la cursé en el pueblo de al lado, San Vicente. Después de finalizar el instituto me matriculé en la Universidad de Alicante, donde obtuve el premio extraordinario de licenciatura dentro de la carrera de Derecho. Después aprobé las oposiciones a notario en Zaragoza en el año 2004.

Aunque ha desarrollado su actividad profesional en As Pontes, es usted vecino de Lugo desde hace muchos años. ¿Se siente integrado en la sociedad lucense?

Después de 12 años como vecino de Lugo, me siento muy integrado en la sociedad lucense. Me casé aquí. Mi mujer es ingeniera industrial y trabaja como funcionaria en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Además, soy socio del Círculo de las Artes, colaboro con la Cruz Roja de Lugo y con algunas ONG de la ciudad, como Cáritas. También soy un seguidor habitual en los partidos del Río Breogán y del Durán Maquinaria Ensino durante el año, así como el Club Deportivo Lugo, sociedad deportiva de la que soy socio abonado desde hace diez años. Incluso me he desplazado en más de una ocasión para presenciar en directo los encuentros a domicilio del filial rojiblanco, el Polvorín. Y en febrero, cuando se celebró la Copa de la Reina de voleibol en Lugo fui al Municipal a presenciar los partidos del Emevé, junto a mi hija.

¿Practica algún deporte?

Soy aficionado al ciclismo y practico un deporte autóctono de mi tierra, como es la pelota valenciana, que es una modalidad de pelota a mano que se juega en la calle entre dos equipos confrontados. Junto con otros compañeros tenemos un club de pelota valenciana y competimos en campeonatos a nivel regional y provincial donde logramos buenos resultados.

Su otra gran pasión es la música. ¿Tierne formación musical?

Sí, efectivamente, aparte de mi licenciatura en Derecho también soy profesor de clarinete por el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, aunque nunca he ejercido como tal. Solamente ejerzo como músico aficionado en mi banda, la unión musical de Agost, una de las mejores bandas de la provincia de Alicante. Como dato curioso, el exdirector de la banda municipal de Lugo, Rosendo Ivorra, es natural de Agost, mi pueblo.