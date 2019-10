Ángel Mato pide "solucións" para Alcoa y Endesa en el Día de Ferrol

El carácter festivo de la jornada que el Concello de Lugo dedica durante el San Froilán a la ciudad de Ferrol, con la que está hermanada, nunca es incompatible con la reivindicación y este año se presentó como más necesaria por el incierto futuro de dos de los motores económicos del norte de Galicia, las plantas de Alcoa (San Cibrao) y de Endesa (As Pontes de García Rodríguez).

El alcalde de Ferrol, el socialista Ángel Mato, defendió durante el acto institucional en el Concello que la "transición enerxética é necesaria", pero también pidió que sea "xusta" y que vaya "acompañada dunha reactivación industrial da área, que sirva para darlles solucións a empresas das que dependen miles de familias".

Mato sostuvo que, como ciudades que vertebran el norte de Galicia, Lugo y Ferrol tienen la responsabilidad de liderar el progreso de esta área geográfica, cuyas comarcas y ayuntamientos tienen necesidades coincidentes. En esta lista, un año más volvieron a salir las deficientes comunicaciones ferroviarias, a lo que Mato añadió las dificultades que también existen para desplazarse por carretera en transporte público. "Non podemos resignarnos a que a conexión mediante autobús afaste a máis de dúas horas Ferrol e Lugo e que os horarios no se axusten aos dos traballadores e estudantes", afirmó el regidor ferrolano. En vehículo particular, el trayecto se hace en poco más de una hora, contrapuso.

La mejora de las infraestructuras y las comunicaciones, el reto de obtener la declaración de Patrimonio de la Humanidad —en Lugo, para el casco histórico, y en Ferrol, para la ciudad naval—, la pérdida de población y la apuesta por el desarrollo sostenible fueron los puntos en común que la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, puso sobre la mesa. Este año no pudieron asistir representantes del Colegio de Arquitectos de Ferrol y sí del de Lugo.

Los alcaldes y sus respectivas corporaciones de dedicaron palabras de consideración y cariño y, como es tradición, se intercambiaron obsequios. Mato se estrenaba como alcalde en este acto institucional y viajó acompañado de concejales del PSOE y del PP y de vecinos cuyo viaje costeó el Concello. Los representantes públicos compartieron el habitual almuerzo. A los postres invitó Ferrol.